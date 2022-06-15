Destan Son Bölümüyle Adeta Büyüledi

Destan dizisinin ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayınladı. Dizinin başrollerinde Ebru Şahin oynuyor. Daha sonrasında Fethi Bayram kadroya katıldı. Dizinin yapımcılığını Nehir Erdem üslendi.

Destan Dizisi Nasıl Bir Dizi?

Tamamı ile destansı bir dizi olup destanlara özgü bir filmdir. Ve destanımsı bir anlatım vardır. Kurgusu televizyon dizisinin başrollerinde oynayan Selim Bayraktar yer alıyor. Yeditepe Tarih Bölümü Başkanı Ahmet Taşağıl Akdeniz Üniversitesi felsefe bölümü Doçent Doktor Mehmet Fatih Doğrucan bu dizinin danışmanlığını yapan isim.

Çetin bozkırlarda yaşayan Orta Asya’nın en soğuk ve çetin zamanlarından destan olarak bilinir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesindeki amaç Alpaguhanı öksüzlüğe itmesiyle hikâye başlamaktadır. Oyuncu kadrosu ve yaratılan karakterler;

• Akkız-Ebru Şahin

• Başbuğ-Edip Tepeli

• Alpaguhan-Selim Bayraktar

Bu üç karakter ana karakterlerdir. Daha sonra devam eden;

• Ulu ece; Deniz Barut

• Hatun: İpek Karapınar

• Burak tozkoparan- Şad

8. Yüzyılda geçmiş olan bu hikâye televizyonlarda oldukça fazla ilgi çekmiştir. Türkler İslamiyet’i kurarlarken Gök kağanı ardından destan ismiyle Akkız destanı ortaya çıkmıştır

Akkız Destanı Nedir?

Orta Asya’nın bozkırlarında gerçekleşen ve Korkuthanı öksüz bırakan Akkız ve iki garip kuş olarak adlandırılır. Ayrıca Gökkağanı korkutan Akkız daha küçük yaşlarda öksüz kalmıştır. Ve Gök Tegin bir han mensubu olduğu içinde savaşçı olarak bilinmektedir.

Destan dizisi çetin bozkırlarda çekilmekle birlikte özgür bıraktığı destansı savaşçı dağ kızı Akkızı konu almaktadır.

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

Kendine özgü yaşam tarzını yansıtmakta olan dağ kızı Akkız destanı vardır. Bu anlamda Türk mitolojisine önemli katkıda bulunmaktadır.

Bu dönemdeki destanları ve dönemin Türk kültürünü yansıtmaktadır. Ve İslamiyet öncesine dayanmaktadır. Göktanrı inancıyla saçma sapan adetleri ve kurban adetleri de oldukça dikkat çekicidir. İslam tarihinden önceki tarihte çok cesur bir savaşçı olan ve dağ kızı olarak bilinir.

Akkız Destanının Gerçeklik Payı Var mı?

Reyting sıralamalarında üste çıkan destan dizisinde anlatılanlara göre Akkız öksüz bırakılmış ve 9. yüzyılda kaldığı biliniyor. O dönem savaş meydanlarında çarpışan kadınların oldukça fazla gücü vardı at üzerine binen kadınlar bile vardı. Devlet yönetiminde de kadınlar vardır. ve bunlar han ile iş ortaklığı yapıyorlardı. O dönem savaşlarında Akkız güçlü bir kadındı

Destan Dizisindeki Oyuncular Şuanda Ne Yapıyorlar?

Ecem Sena Bayır BKM’ye transfer olmuş ve BKM’ye transfer olana kadar ciddi anlamda bir programa transfer olmamıştı. Çok sıcakkanlı bir kadın olan Gülseli eşinin zıttıdır. Çok cana yakın bir hatundur fakat güvenilmez.

Ecem Sena Bayır 1.73 boyunda ve aynı zamanda 53 kilodur. 23 yaşında ve balık burcudur. Lisans eğitimi bittikten sonra mezun olamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi olan oyunculuk kariyeridir. Lise yıllarında yabancı dil eğitimi alan ve üniversiteyi dil üzerine almak istemiştir. Daha sonrada BKM’de oyunculuk yapmaya başladı.

Destan Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Destan dizisi ATV ‘de ve salı günleri yayınlanıyor. Yayınlandığı günden beri farklı senaryosuyla oldukça beğenilen dizi kendine has bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin konusu savaşçı bir kızın esir düşmesiyle başalar. Daha sonra bu kız gücünü Batuga ile birleştirir. Dizinin son bölümü oldukça ses getirdi. Yeni sezon bölümleri ise daha şimdiden izleyicinin merak konusudur. Eylül’ ü dört gözle bekleyen seyirciyi bakalım yeni bölümlerde nasıl maceralar bekliyor.