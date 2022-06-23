Destan dizisinde üzen ayrılık! Başrol gitti yerine Çukur’un yıldızı geldi!

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Destan dizisinde ayrılık haberi geldi. Yayınlandığı salı akşamları gün birincisi olan ve Masumlar Apartmanı gibi diziyi final yaptıran Destan, yeni sezon öncesi üzücü haberler peş peşe geliyor. Destan dizisinde başrol oyuncusu yeni sezonda diziyle anlaşamazken, yerine Çukur dizisinin yıldızı geldiği öğrenildi.

Yapımcılığını Bozdağ Film, Mehmet Bozdağ üstlendiği, Fethi Bayram’ın çektiği ve Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi yıldız isimlerin başrol oynadığı Destan dizisinde başrol ayrılığı yaşanıyor. Destan dizinin sevilen oyuncusu 2. sezonda olmayacağı açıklandı.