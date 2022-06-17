Destan Dizisinde Olan Selim Bayraktar’dan Ders Niteliğinde Cümleler

Başarılı oyuncu Selim Bayraktar, sezonun en etkili ATV ekran çıkışlarından biri olan Destan dizisinde rol aldı. Ebru Şahin ve Edip Tepeli ile hikâyeyi taşımaya devam eden Selim Bayraktar, Alpagu karakteriyle yeteneğini bir kez daha göstererek herkesin dikkatini çekti.

Şu ana kadar 26 bölümden oluşan Destan dizisi, 14 Haziran Salı günü 27 bölüm ile seyirciye elveda diyecek. Destan dizinin final bölümünün çekimleri sonrası ekip tatile çıktı.

Selim Bayraktar, sezonun kendisi için heyecanlı ama yorucu olduğunu söyledi. Sahneleri tam olarak bitirdiklerini ve yayına girmesini sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Selim Bayraktar, “Ama yorgun değilsen tatili hak etmiyorsun, o yüzden bunu hak ediyoruz. Güzel bir yaz ve güzel bir tatil geçireceğiz” dedi.

Hem spor yaptığını hem de yoğun tempoda çalıştığını dile getiren Selim Bayraktar, mesleğini sürdürmenin de hayatının önemli bir yerinde olduğunu söyledi.

Oyuncu, gençlere ders niteliğinde şu cümlelerle dikkatleri üzerine çekti: “Spor yapmam lazım. Çünkü işimiz vücudun onu iyi kullanmasını gerektiriyor. Beynin ve vücudun koordinasyonu işimizde çok önemlidir. İkisini koordine edemezseniz, kesinlikle bir yerde sıkışıp kalırsınız.”

Tatil planlarını henüz olmadığını söyleyen Selim Bayraktar, yurt dışına çıkma planının olmadığını, aile ziyaretinin ardından Ege’ye gideceğini söyledi.

Destan Dizisi Konusu Nedir?

Sert Orta Asya bozkırlarında Gök Han Alpagu Han’ın efsanevi dağ savaşçısı yetim Akkız ile Alpagu Han’ın Gök Saray’daki yetim bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşk; Bu iki tuhaf kuşun, kılıçlarını ve kalplerini kalkan yaparak imkansızı başarma aşkısı konu ediniyor.

Selim Bayraktar Kimdir?

Başarılı oyuncu Selim Bayraktar kaç yaşında ve memleketi neresidir? Selim Bayraktar’ın hayranları kaç yaşında ve kim olduğunu merak ediyor. Destansı dizinin baş oyuncusu Selim Bayraktar, Alpagu Han karakterini canlandırmaktadır. Hayranları tarafından araştırılıan Selim Bayraktar kimdir ve nerelidir?

Selim Bayraktar (17 Haziran 1975 doğumlu) Kerkük-Irak’tan bir Türkmen aktördür. 1975 yılında Irak’ın Kerkük kentinde Türk bir baba ve Kerkük bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, ilkokulu Kerkük’te tamamlamış ve 1987 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye taşınmıştır.

Önce Eskişehir’e, ardından lise eğitimi aldığı Antalya’ya yerleşti. 2000 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra kısa bir zaman Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda yer aldı. 2007 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu’na geçti ve burada çalışmalarına sürdürmeye devam etmişti.

Othello, Sırça Kümes ve Kolpert gibi tiyatrolarda sahne aldı. Televizyonda ilk olarak 2006 yılında Köprü dizisinde hayat bulan Erdal karakteri ile yer almıştır. Ardından 2009 yılında “Bir Bulut Olsam” adlı televizyon dizisinde Mahmut Paşa karakterini oynamıştır.

2011 yılında yayınlanan tarihi televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl’da oynayan Sümbül Ağa karakteriyle tanındı. Daha sonra romantik komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı, Aşk Sana Benzer filmlerde rol aldı. Selim, Star TV’de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisindeki Hakan karakterini ve Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Edip karakterini canlandırdı. Ayrıca Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği Görünen Adam adlı web dizisinde Eşref Şerif rolünü oynadı. Selim Bayraktar, dizi projesinin yanı sıra Mu Tunç’un yazıp yönettiği Arada filminde Resul rolünü canlandırdı.

Selim Bayraktar’ın Yer Aldığı Projeler

• Tiyatro projeleri; Othello, Bay Kolpert, Kardeş Gelini, Ana,Sırça Kümes,Komik Para, Cıbıl Kurt.

• Sinema projeleri; Soygun Oyunu: Büyük Vurgun, Arada, Sevgili Komşum, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, İstanbul Kırmızısı, Vezir Parmağı, Aşk Sana Benzer, Orman, Kırmızı, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Büyük Oyun.

• Dizi projeleri; Destan, Vahşi Şeyler, Zümrüdüanka, Rise of Empires: Ottoman, Aşk Ağlatır, Ağlama Anne, Ufak Tefek Cinayetler, Görünen Adam, Çoban Yıldızı, Gecenin Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl Bir Bulut Olsam, Köprü.