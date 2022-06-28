Deniz Işın’dan Firuze’ye Dair Açıklamalar

Sevmek Zamanı adlı dizi Pazartesi günlerine damga vurdu ve yayın hayatına devam ediyor. Her pazartesi ATV’ d ekranlara geliyor. Başrollerini. Deniz Işın ile İlhan Şen ikilisinin paylaşmış olduğu dizi için sosyal medyada yapılan yorumları oldukça dikkat çekti. Yapılan son derece olumlu yorumlara rağmen reytinglerin istendiği gibi olmadığını ve beklenene göre düşük olduğunu söylemek gerekir.

Pazartesi günleri Sevmek Zamanı’na rakip olarak Fox TV’ de yayınlanan Tozlu Yaka da bu hafta yayın hayatına başlayacak. . İki dizinin reyting kapışması ilgi çekeceğe benziyor. Pazartesi günleri için özellikle yaz döneminde de dram dizileri ağırlıklı olacak. Firuze karekteri ile Sevmek Zamanı dizisinde yer alan Deniz Işın için bu rol çok büyük bir önem taşıyor.

Sefirin Kızı Ve Masumiyet ‘ de Oynamıştı

Geçtiğimiz yıl Sefirin Kızı ile dikkatleri üzerine çeken ardından da Masumiyet dizisi ile büyük ilgi gören Deniz Işın, şimdiler de sevmek Zamanı dram dizisiyle hayranlarının karşısına geçti. Oyuncu, rolü kabul ederken bu konuda hiç bir tereddüt yaşamadığını da belirtti. Deniz Işın, yapmış olduğu açıklamada Firuze rolü ile ilgili kendisine verilen bilgiler doğrultusunda teklifi kabul ederken, zorluk yaşamadığını söyledi.

Hiç Tereddüt Etmeden Kabul Etti!

Çekimler öncesinde güzel oyuncu ile konuşma imkânı oldu. Dizi ile ilgili hiçbir endişem kalmadan, her şey net bir şekilde, istenen temel bilgiye sahip olabildik. ‘’Firuze karakteri beni etkileyen bir rol oldu “ açıklamasını yaptı.

Sevmek Zamanı ’nın dizi severleri şaşırtacak bir dizi olduğuna dikkat çeken Deniz Işın, kendisini bu rolde rahat hissettiğini söyledi. Ünlü oyuncu oynadığı rolün öncekilerden daha farklı olduğunu düşünüyor ve bu projede kendini bulduğunu ifade ediyor.

Bence diziyi izleyen kişilerin en fazla dikkatlerini çekecek bölüm, karekterler de kendilerini bulacak olması” dedi. Sevmek Zamanı izleyicilerinin kafasını bu konuda biraz karıştırabileceklerini de söyleyen Deniz Işın, izleyenlerin hikâyeden kendisinden bir parça bulacağı karekterler olduğundan bahsetti.

Sevmek Zamanı Dizisi Konusu

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Sevmek Zamanı dizisi, ilk bölümü ile izleyicinin karşısına geçti. Sevmek Zamanı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu da ilk bölümden sonra araştırılmaya başladı. Dizinin nerede çekildiği ve başrollerinde kimler olduğu gibi konular, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Detaylar ise şöyle..

Firuze, tıpkı bir külkedisi gibidir ama daha modern bir bakış açısına sahiptir. Hem okuluna devam eden, hem çalışan, son derece hırslı ve kendi ayakları üzerinde duran bir kişidir. Çocukluğu zor şartlar da geçtikten sonra, kardeşleri ve onları evlat edinen Muhsin Babaları ile sıradan bir yaşam sürmektedir. Bu sakinlik Kağan’la tanışana kadar sürer.

İlmek İlmek işlenen ve seyirciyi içine çeken bu aşk hikâyesi, ilk bölümden dikkat çekti. Zamanla Firuze’ nin onunla birlikte tüm sevdiklerini içine alan bir fırtınaya dönüşecek olan bir hikâyedir. Küçüklüğünden bu yana kendini çok seven ve koruyan ailesinin erkekleriyle yaşadığı hayattan, Kağan’la birlikte çok farklı bir hayata geçiş yapar.

İzmir doğumlu olan ünlü dizi oyuncusu, Deniz ışın dizinin başrolünde ve Firuze rolüne hayat veriyor. Güzel oyuncu Leyla ve Mecnun dizisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde Sevmek Zamanı ile yeniden ekranlara döndü ve yeni aşk dizisi seyircilerden tam not aldı. Henüz istenen başarıya sahip olmasa da önümüzdeki günlerde dizinin akıbeti ve reytingi yavaş yavaş belli olmaya başlayacak.