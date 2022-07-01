Deniz Çakır’dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Gain dijital Platformda yayınlanan Aslında Özgürsün isimli proje ile tekrar setlere dönüş yapan Deniz Çakır, kadın dizisi severler için çok dikkat çeken bir proje ile yeniden izleyicilerinin karşısına geçti.

Bade İşçil ile birlikte başrolü paylaşan Deniz Çakır, hayat verdiği Berna karakteri ile de günümüz de yaşanan birçok örneği olan kadınların hayatına dokunacak bir kişiyi canlandırıyor. Deniz Çakır, kadın haklarının en önemli savunucularından birisi olarak olarak öne çıkan Duygu Asena’nın kendisinin gençlik yıllarında tanıdığı ve en çok etkilendiği kişi olduğuna özellikle vurgu yaptı.

Gençlik Dönemlerinde Duygu Asena Okurdum

Deniz Çakır, Duygu Asena’nın birçok yazısının dergilerde yayınlandığı yıllarda annesinin de bunları yakından takip ettiğini ve kendisinin de bu yazılardan hayatı boyunca çok etkilendiği belirtti. Eskiden evimizde Kadınca dergileri okunurdu. Annem o dergileri takip ederdi.

Ben de okuma fırsatı bulurdum. O yazılarda ki derin Duygu’yu dergi üzerinden alabildiğimi farkettim ve kendimi o felsefenin içinde buldum. Duygu Asena’ yı hep yakından takip ettim ve çok sevdim “ dedi. Duygu Asena’nın fikirlerinden çok etkilendiğini söyleyen güzel oyuncu Deniz Çakır, bugünkü düşünce dünyası içinde ünlü yazarın görüşlerinin çok etkili olduğunu da özellikle vurguladı. Duygu Asena’ nın bugün ki Deniz Çakır olmasında çok büyük payı vardır.

Bunun için herhangi bir neden sunmak biraz zor. Sebebini bende tam bilmiyorum. Ama o dönemlerde okuduğum pek çok şeyin, şimdiler de yine aynısı düşünüyorum, ilk yönetmenin olduğu o dönemlerde beni birçok şeye teşvik eden yazılar olmuştur” şeklinde açıklama yaptı.

Duygu Asena’nın Bu Günleri Görmesini İstemem

Deniz Çakır, Duygu Asena’nın bu günleri görmesi ve yaşaması halinde çok üzüntü duyacağını ve her şeyin giderek daha da kötüye gittiğini söyledi. Güzel oyuncu, yeni yazarlardan, Duygu Asena gibi kadın haklarını savunan ve bu düşünceyi yayan kişilerin ortaya çıkmamasından da rahatsız olduğunu özellikle vurguladı.

Duygu Asena’nın fikirlerinden direkt olarak etkilendiğini kabul eden Deniz Çakır, bugünkü düşünce dünyasını bir zamanlar okuduğu şeylerin şekillendirdiğini kabul etti. Deniz Çakır olmam da o günlerin etkisi oldukça büyüktür. Kendimi ve düşünce yapımın oluşmasında Duygu Asena’ nın rolü oldukça büyüktür. Eskiden ne düşünüyorsam, şimdi de aynı şeyleri düşünüyorum. O zaman şekillenen düşünceler, hala devam ediyorsa bunu okuduğum şeylere borçluyum” dedi.

Günümüzdeki gidişattan hiç memnun olmayan ve hayatın her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurgulayan başarılı oyuncu, günümüzde kimsenin bu tarz yazılar yazmadığını ve kadın hakları konusunda yeterlidir olmadıklarını da ayrıca belirtti. O dönemler Duygu Asena cesareti ve adaletli bir tavır takınsa da şimdilerde böyle kişilerin olmadığını da özellikle vurguladı. Yaptığı açıklamalar birçok kişinin ilgisini çekti.

Bir Dönem Yaprak Dökümüne Damga Vurmuştu!

Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren ve yayınlanmasının ardından yaklaşık olarak 15 sene gibi bir zaman geçen Yaprak Dökümü, hala ekranlar da büyük bir ilgi ile izleniyor. Defalarca verirken tekrarları hala reytinglerde iyi durumdadır. O dizi de Tekin ailesine gelin olarak gelen ve tamamen kötü bir karekter olan Ferhunde’ yi oynanan Deniz Çakır, bu rolle zirveye oturmayı başarmıştı. Hala adından en çok Yaprak Dökümü ile söz ettiriyor. Daha sonra birçok proje de yer alsa da hafızalara bu rolle kazındı. Son olarak dijital bir platform da dizi de başrol oldu.