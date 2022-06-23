Dedikleri teker teker çıkmıştı! Selçuk Geçer’den dolar kuru için 19 TL, 21 TL, 23 TL bombası! Bu tarihe dikkat… Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’in tahminlerine göre dolarda ciddi artışlar bekleniyor. Bu artışların nedeninin, Rusya- Ukrayna Savaşı ve dünyadaki enerji krizi olduğu düşünülüyor. Avrupa ülkelerinde enflasyonun yüksek olması ile Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede enflasyon artışı aynı şey değil elbette. Bunun nedeni Avrupa da enflasyona karşı gelirlerin yüksek tutulması; bizde ise gerçek enflasyon rakamlarına göre bir gelir artışının söz konusu olmaması. Son müdahale öncesi dolardaki artışın çok yüksek olması ve ülke ekonomisinde çok büyük değişiklikler olmaması doların yeniden atağa kalkacağının göstergesi olarak görülüyor.

Kademeli bir artış ile 19 TL, 21 TL ve 23 TL seviyelerinde olması beklenen doların, 18 – 20 TL civarında bir süre kalacağı düşünülüyor. Para piyasalarının ve ekonominin durumuna göre analizler yapan Selçuk Geçer bunların bir varsayım olduğunu, kesin bir bilgi olmadığını da ekliyor. Enflasyon %60 seviyelerine çıkacağı için dolar kurunun belli bir seviyede tutulmasına imkân yok. Dolar artışı benzinden, gıdaya birçok üründe artışa neden olacağı için vatandaşı epeyce zorlayacak gibi görünüyor.

Türkiye’de Doların Yükselişine Karşı Alınan Tedbirler

Türkiye’de döviz karşısında değer kaybeden TL’yi kurtarmak adına yapılan kur korumalı mevduat hesabı beklenen başarıyı göstermemiştir. Bankaların faiz oranlarını yüksek tutmaktan başka çaresi kalmadığı için faiz yerine bu uygulama düşünülmüştür. Doların sürekli yükselmesinin nedeni TL’nin değerinin dolar karşısında düşmesidir. Başarılı ekonomik politikaların uygulanmasıyla bu durumun önüne geçilebileceği umulmaktadır. Bunun için farklı tedbirlerin alınacağı konusunda çeşitli haberler de çıkıyor.

Ülkemizde Dolar Artışı Nelere Neden Olur

Yapılan yatırımların çoğu dolar baz alınarak yapılmıştır. Bu durumda ödemeler dengesi bozulacak ve kendi paramız dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecektir. Artan maliyetler, üretim ve tüketimde dışa bağımlı olduğumuz kalemler ekonomik sıkıntılara neden olacaktır. Sadece benzin ve motorine zam gelmesi dahi akla gelebilecek her ürünün fiyatını etkileyecektir. Selçuk Geçer gibi öngörüleri kıymetli ekonomistlerimizin uyarıları dikkate alınmalı, verdikleri tavsiyelere uyulmaya çalışılmalıdır.



Editörün notu: Haberimizde yer alan dolar kuru tahmini yazarın kendi görüşüdür. Bu haber için kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz.