DBP’li milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı kalktı mı? Tam bir suç makinesi!

Son dakika haberi geldi! Bu kapsamda DBP Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

Polise yumruk atmıştı!

Polise yumruklu saldırıda tespit edilen DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise polise karşı saldırıda tespit edilen Aydeniz amacıyla “Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin. Bu hareketi katiyen müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

DBP’li milletvekili Salihe Aydeniz kimdir?

17. dönem Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir 1973, Diyarbakır’da dünyaya geldi.

Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ebelik Bölümünü bitirdi. Mardin, Dargeçit ilçesinde hemşire olarak görev yaptı.

Saliha Aydeniz, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden XXVII. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi oldu.

Saliha Aydeniz, 20 Aralık 2019’da partisinden istifa ederek HDP ile aynı siyasi çizgideki Demokratik Bölgeler Birliği Partisine (DBP) geçti. DBP’ye eşbaşkan oldu.