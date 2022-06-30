Dar gelirliye müjde! Yalnızca 70 Bin TL’ye otomobil sahibi olabilirsiniz! Hem de bu devirde… Ülkemizde yaklaşık olarak 2,5 yıldır ikinci el piyasası çalkalanıyor. Fiyatlar sürekli olarak artışta. Bundan bir yıl önce aynı otomobilin sıfırı 200 bin TL iken şuan 500 TL gibi çılgın rakamlara satılıyor. Bu durumda ise olan dar gelirliye oluyor. Dar gelirliler için bırakın sıfır otomobil, 2. el araba almak bile hayal olmuş durumda. Sıfır araba almak yerine, 2. el araba almak şuan daha mantıklı duruyor. Fakat 2. elde de fiyatlar uçuyor kaçıyor.

Sorgun postası gazetesi olarak dar gelirliler için alınabilecek olan otomobilleri sarı siteden derledik.

Audi 80

Yıl 1981

Yakıt Dizel

Vites Manuel

Fiyat: 51.000 TL

Alfa Romeo 146

Yıl 1999

Yakıt Benzin & LPG

Vites Manuel

Fiyat: 48.000 TL

Daewoo Espero

Yıl 1996

Yakıt Benzin & LPG

Vites Otomatik

Fiyat: 39.000 TL

Fiat Tempra

Yıl 1994

Yakıt Benzin & LPG

Vites Manuel

Fiyat: 42.000 TL

Taunus 2.0 GTS

Yıl 1993

Yakıt Benzin & LPG

Vites Manuel

Fiyat: 53.000 TL

Serçe

Yıl 1995

Yakıt Benzin & LPG

Vites Manuel

Fiyat: 53.500 TL

Renault R 12

Yıl 1990

Yakıt Benzin & LPG

Vites Manuel

Fiyat: 53.000 TL

Tofaş Şahin

Yıl 1995

Yakıt Benzin & LPG

Vites Manuel

Fiyat: 46.000 TL