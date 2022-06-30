Dar gelirliye müjde! Yalnızca 70 Bin TL’ye otomobil sahibi olabilirsiniz! Hem de bu devirde!
Dar gelirliye müjde! Yalnızca 70 Bin TL’ye otomobil sahibi olabilirsiniz! Hem de bu devirde… Ülkemizde yaklaşık olarak 2,5 yıldır ikinci el piyasası çalkalanıyor. Fiyatlar sürekli olarak artışta. Bundan bir yıl önce aynı otomobilin sıfırı 200 bin TL iken şuan 500 TL gibi çılgın rakamlara satılıyor. Bu durumda ise olan dar gelirliye oluyor. Dar gelirliler için bırakın sıfır otomobil, 2. el araba almak bile hayal olmuş durumda. Sıfır araba almak yerine, 2. el araba almak şuan daha mantıklı duruyor. Fakat 2. elde de fiyatlar uçuyor kaçıyor.
Sorgun postası gazetesi olarak dar gelirliler için alınabilecek olan otomobilleri sarı siteden derledik.
Audi 80
Yıl 1981
Yakıt Dizel
Vites Manuel
Fiyat: 51.000 TL
Alfa Romeo 146
Yıl 1999
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Fiyat: 48.000 TL
Daewoo Espero
Yıl 1996
Yakıt Benzin & LPG
Vites Otomatik
Fiyat: 39.000 TL
Fiat Tempra
Yıl 1994
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Fiyat: 42.000 TL
Taunus 2.0 GTS
Yıl 1993
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Fiyat: 53.000 TL
Serçe
Yıl 1995
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Fiyat: 53.500 TL
Renault R 12
Yıl 1990
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Fiyat: 53.000 TL
Tofaş Şahin
Yıl 1995
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Fiyat: 46.000 TL