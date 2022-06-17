Daha ne olsun! TOKİ yastık altında 30 bini olanı ev sahibi yapıyor! 2+1 ve 3+1 konutlar 2 bin TL taksitle satışa sunuldu

Daha ne olsun! TOKİ yastık altında 30 bini olanı ev sahibi yapıyor! 2+1 ve 3+1 konutlar 500 TL taksitle satışa sunuldu… TOKİ ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin her ilinde konut inşaatları ile uygun evler satan TOKİ bu sefer Bolu Mudurnu Taşkesti’de 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daireler satıyor. 27 Haziran tarihinde start alacak başvurular öncesinde vatandaşlar detayları öğrenmek istiyor. 1 Temmuz tarihinde sona erecek başvurular sonrasında TOKİ Mudurnu Taşkesti Konutları için Ziraat Bankası’na başvuru yapabilirsiniz.

TOKİ Bolu Mudurnu Konutları’nda en ucuz ev fiyatları ise 480 bin 130 TL, en yüksek konut bedeli 680 bin 805 TL olarak açıklanmış durumda. TOKİ Mudurnu Konutları’ndan yüzde 10 peşinatla ev sahibi olmak mümkün. Mudurnu TOKİ projesi bağlamında ödenecek en düşük taksit bedeli 2 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ Bolu Mudurnu Konutları’na başvuru için tıklayınız

TOKİ ihale tarihleri 2022

Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi 5. Etap 210 Konut

Afyon İli Sinanpaşa İlçesi Kılıçaslan Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 94 Adet Konut İnşaatı

Antalya İli Akseki İlçesi Boğaz Mahallesi 2. Etap 126 Adet Konut

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Hacı Cuma Mahallesi 386 Adet Konut

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Beycuma Beldesi 120 Adet Konut

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesi 327 Adet Konut

Bayburt İli Merkez İlçesi Gençosman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 1. Kısım 367 Adet Konut İnşaatı

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7 Etap 1 Kısım 1 Bölge 541 Adet Konut

TOKİ evlerine E-devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’den ev almak için kurumun resmi internet sitesini takip edebilirler.

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri aracılığı ile yapılır. Öte yandan e-devlet üzerinden de kolayca başvuru şansınız olur.