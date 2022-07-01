Dacia bombayı patlattı! 48 saatlik dev fırsat! Bu fiyata bir daha alamazsanız… Dacia uygun fiyatlarıyla ülkemizde oldukça satan bir marka olmayı başardı. Özellikle Renault’un satın alması sonrasında kalitesini de arttırdı. B segmentinde yer alan Sandero modeli de büyük ilgi görüyor. Özellikle motor seçenekleri oldukça gözde durumda. 3 tanesi benzinli, biri LPG’li olmak üzere 4 farklı motor seçeneği var. Dacia Sandero kampanyasını incelediğimiz zaman 446 bin TL’lik bir başlangıç fiyatının bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan Dacia Finans’tan kredi kullanılması bağlamında Temmuz ayı boyunca 1.500 TL benzin hediyesi de var. 2021 ve 2022 model tüm Dacia model araç alımlarında 4.000 TL takas indimi var. Kampanya kapsamında online satışa özel ilk bakım hediye mjdesi de verilmiş durumda. Ayrıca kredi kullanılması durumunda dosya masrafı alınmıyor.

Dacia Yeni Sandero, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 SCE atmosferik motorun yanı sıra, 90 bg güç ve 160 Nm tprk üreten 3 silindirli 1.0 TCE turbo benzinli motor ile, 90 bg güç ve 142 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TCE X-Tronic, 100 bg güç (LPG) ve 160 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TCE ECO-G benzin/LPG motorlarla satılmaktadır.

Dacia Yeni Sandero 1.0 SCE’de 5 ileri manuel, Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE ve Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE ECO-G’de 6 ileri manuel, Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE’de (142 bg) X-Tro şanzıman vardır.

Yeni Dacia Sandero Temmuz Ayı Fiyat Listesi

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 456.000 TL

Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 467.000 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 446.900 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 460.000 TL