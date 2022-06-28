Cüneyt Arkın’ın ölmeden önce paylaştığı çocukluk anısı hüzünlendirmişti! ”O yıl annem ve babam”… Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. 85 yaşında vefat eden oyuncu geri de 300’ü aşkın film ve bir o kadar da anı bıraktı.

İşte Cüneyt Arkın’ın çocukluk anısı

Cüneyt Arkın vefat etmeden önce İnstagram hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yapmıştı. Anne ve babasının olduğu bir fotoğrafı paylaşan efsane isim anılarını anlatmıştı. Babam çoğu kez, toprak üzerinde namaz kılardı. İbadeti bittiği zaman dua ederdi. Defalarca toprağı öper okşardı. Çünkü toprak onun ailesini besleyen büyük bir nimetti. Bir yıl yağmur yağmadı. Susuz kalmış toprak gibi acı çekerek, solan ekinlerine kaderlerine bakıp duruyordu. O yıl sonrasında kıtlık geldi. Hayvanlarımızda öldü. Babam heybesine kuru ekmek doldurdu. Hepimizin gözlerinden öptü. Uzaklara gurbete para kazanmaya gitti sözleriyle takipçilerini hüzünlendirmişti.