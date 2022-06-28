Cüneyt Arkın Oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır Kimdir? Kaç Yaşındalar?

Türk sinemasının değerlerinden biriydi.. Usta aktör Cüneyt Arkın hayatını bu sabah aramızdan ayrıldı.

Cüneyt Arkın ‘ın ölümü herkesi yasa boğdu. Sanat dünyası Arkın’ın ölümüyle üzüntülerini dile getirirken Cüneyt Arkın ‘ın oğulları merak edildi.

Malkoçoğlu olarak bilinse de oynadığı komedi filmlerinde de kendisine hayran bırakan özel hayatıyla hayata bakışı ile hayranlığı arttıran Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı.

Cüneyt Arkın’ın 2 oğlu babalarını kaybeden Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır’ın durumları merak ediliyor.

Babası gibi oyuncu olan Murat Arkın her defasında babasına olan hayranlığını dile getiriyordu.

Murat Arkın Kimdir

4 Mayıs 1975 yılında doğan Murat Arkın hayatının bir döneminde babasının izinden gitmis ve ilk kez Pis Yedili dizisinde oynamıştı.

Kaan Cüreklibatır Kimdir?

Babasına olan benzerliği ile bilinen Kağan Cüreklibatır babası Cüneyt Arkın’ın sahne adını değil de gerçek soyadını kullanmaktadır. Yurt dışında bir spor okulu açmıştır ve ekranlardan uzak durmuştur.