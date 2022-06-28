Çocuk doğuran anneler dikkat! E-devlet’ten giriş yaparak mutlaka bunu yapın! Her ayın 23. gününde…

Hastanelerin doğum kayıtlarına erişebilmek için öncelikle e-devlete giriş yapılması gereklidir. Sisteme kişisel bilgiler ile girilmesinden sonra izlenmesi gerekli adımlar ise şunlardır:

• Ana sayfa üzerinde yer alan arama kısmına “doğum raporu soğulama” yazılır.

• Aratılan bu terimden sonra çıkan sonuçlar arasından Sağlık Bakanlığına ait olan seçenek seçilir.

• Bu sonuca tıklanmasından sonra, eğer kişilerin doğum kayıtları mevcutsa çıkar. Ancak doğum kaydı bulunmayan ya da doğumu çok eski olan kişilerin sonuçlarına erişim sağlanmayabilir.

Doğum Kayıt Belgesi Nereden Alınır?

Doğum kayıt belgesine erişmek isteyen kişiler, bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmalılardır. Doğum belgesini almak isteyen kişiler, müdürlüğe verecekleri bir dilekçe ile kolaylıkla bu belgeyi bulabilirler. Ancak yurt dışında yaşayan kişiler, doğum belgelerine erişebilmek için bulundukları ülkenin Türkiye Konsolosluğuna başvuru yapmalılardır. Farklı bir ülkenin vatandaşı olan kişiler ise Türkiye ülke sınırları içinde doğum belgelerine erişebilmek için Türkiye’de yer alan ülke konsolosluklarına gitmelilerdir.

Doğum Raporu Sisteme Ne Zaman Düşer?

Doğum raporlarının e-devlet sistemine düşme zamanı, her ayın 23. günüdür. Bu tarih itibari ile doğum raporları sistem üzerinden görülebilir.

Bebek Doğum Raporu Nereden Alınır?

Bebeklerin doğum raporlarının alım yerleri, doğumun gerçekleştiği hastane ve e-devlet sistemidir. Doğumun gerçekleşmesinden sonra, hastane ilgili doğum belgesini sisteme girer. Doğum belgesi ile beraber bebeklerin doğum saati gibi her bilgisine ulaşım sağlanabilir.