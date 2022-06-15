Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan Partner Oldu! Camdaki Kız Hayri Yeni Projeyi Kaptı!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ile katılan Cihangir Ceyhan hız kesmeden yeni projeyi imzaladı!

Dilberay filminin yapım şirketi Aytaç Medya yeni bir film için kolları sıvadı. Senarist Selçuk Aydemir ile anlaşan Aytaç Medya yeni filmi Güven Bana için hazırlıklara başladı.

Güven Bana filminin başrol oyuncuları da belli oldu.

Filmde şu sıralar Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan yer alacak. Yer aldığı Sıfır Bir adlı internet dizisiyle ünlenen Cihangir Ceyhan daha sonraları Çukur ve Alev Alev dizilerinde yer almıştı.

Cihangir Ceyhan’ın filmdeki partneri de belli oldu!

Filmde Cihangir Ceyhan’ın partner Pelin Karahan oldu. Uzun zamandır sektörden uzak kalan Pelin Karahan filmde Zeynep adlı karakteri canlandıracak.