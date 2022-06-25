Tuba Torun kimdir, kaç yaşında? CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun şoke eden ifşa kayıtları ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun şoke eden ifşa kayıtları ortaya çıktı… CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun ile ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi adeta şoke etti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Binlerce kişi CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya istifa çağrısında bulundu.

Bu kaydı 3,5 ay önce aldım

Eski eşim Aykut Erdoğdu nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, “50 kişi ile yatmış” dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile EVLENDİ! pic.twitter.com/DnwRmw0D9w — Özge (@ozge3465435) June 25, 2022

AYKUT ERDOĞDU’NUN EŞİ TUBA TORUN KİMDİR?

Tuba Torun 1987 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Tuba Torun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Tuba Torun İstanbul Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapıyor.

TUBA TORUN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tuba Torun Kahramanmaraşlıdır. 35 yaşındaki ünlü avukat, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk hakları koordinatörüdür ve Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu 1972 yılında Kars’ta doğdu. 2011 yılındaki Türkiye genel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir.

Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yaptı. Aykut Erdoğdu Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmişti.