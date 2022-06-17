Cep telefonunuzdan 3404 ve 6635’e SMS atın anında 1.500 TL alın! Bu devirde babanız böyle para vermez

Cep telefonunuzdan 3404 ve 6635’e SMS atın anında 1.500 TL alın! Bu devirde babanız böyle para vermez… Vakıfbank ve Halk Bankası, kendi kartlarını kullanan bireysel müşterilerine, aylık harcama tutarlarına bağlı olarak değişen tutarlarda hediye para ödemesi yapılacağını duyurdular.

Vakıfbank Sözünle Kazan Kampanyası 2022

Vakıfbank, hali hazırda World özellikli kartını kullanan mevcut müşterilerinin aylık harcama sözü vermesine karşılık olarak hediye para tanımlaması yapılacağını belirtti. 12 aylık bir süreci kapsayan kampanya dahilinde verilen harcama sözü tutarlarına göre belirlenmiş olan hediye para tutarları, şu şekilde açıklandı:

• 1.000 TL’lik harcama sözüne: 50 TL

• 1.500 TL’lik harcama sözüne: 75 TL

• 2.000 TL’lik harcama sözüne: 100 TL

• 3.000 TL’lik harcama sözüne: 150 TL

• 5.000 TL’lik harcama sözüne: 250 TL

• 7.500 TL’lik harcama sözüne: 375 TL

• 10.000 TL’lik harcama sözüne: 500 TL

Halk Bankası Sözünüze Bonus Kampanyası 2022

Halk Bankası Paraf kart kullanıcıları için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Yapılan aylık harcama tutarları ışığında bankaya 12 aylık bir harcama sözünün verilmesi kapsamında geliştirilmiş olan Sözünüze Bonus kampanyasının ayrıntıları belli oldu.

Vakıfbank ve Halk Bankası’nın Harcadıkça Kazandıran Kampanyalarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Halk Bankası’nın Paraf kart müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Sözünüze Bonus kampanyasına katılım sağlamak için bankanın SMS bankacılığı kanalına tek bir SMS gönderilmesi yeterlidir. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre cep telefonlarının mesajlar kısmından harcama sözü verilecek olan tutarı yazıp bir boşluk bırakıp, harcamanın yapılacağı Paraf kartın son 6 hanesini yazarak 3404’e kısa SMS gönderen her mevcut müşterinin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Sözünle Kazan kampanyasına da SMS ile katılım sağlamak mümkündür. Cep telefonlarının kısa mesaj kısmından “H” yazıp boşluk bırakmadan harcama sözünün yazılması sonrasında da bir boşluk bırakarak harcama yapılacak olan kartın son 6 hanesinin yazılması ve 6635’e kısa SMS gönderilmesi yeterli olmaktadır. Ayrıca banka Çağrı Merkezi, mobil uygulama ve internet bankacılığı kanalı aracılığı ile de başvuruları kabul etmektedir.