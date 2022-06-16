Akıllı telefonunuz, yalnızca bir teknoloji uzmanının ortaya çıkarabileceği gizli sırlardan oluşan bir hazinedir. Neyse ki, telefonunuzu daha iyi kullanmak ve özelliklerinden yararlanmak için kodlar ortaya çıkıyor. 33 yazdığınızda ne olduğunu öğrenin.

Kilitleme veya uçak modu gibi akıllı telefonunuzda herkesin bildiği parametreler varsa, diğerleri henüz bilinmiyor ancak sizin için çok faydalı olabilir. 33 yazmak, günlük hayatımızı kolaylaştırabilecek hareketlerden biridir. Akıllı telefonunuz, yalnızca bir teknoloji uzmanının ortaya çıkarabileceği gizli sırlardan oluşan bir hazinedir. Neyse ki, telefonunuzu daha iyi kullanmak ve özelliklerinden yararlanmak için kodlar ortaya çıkıyor. Cihazınıza 33 yazdığınızda ne olduğunu öğrenin.

Cep telefonunuzda 33’ü tuşladığınızda ne olur?

Akıllı telefon, günlük yaşamımızın tüm teknolojilerini kararlı bir şekilde sarstı. Birkaç on yıl önce, web’in sunduğu tüm bilgilere erişmek için bilgisayar istasyonunuzun önünde olmanız gerekiyorsa, şimdi her yere götürebileceğiniz basit bir küçük cihaz, arama gönderip almanıza ve aynı zamanda diğer kişilerle iletişim kurmanıza yardımcı olur. Cep telefonunuzun sizi bekleyen başka sürprizleri var çünkü birkaç kod şaşırtıcı özellikleri sizden gizleyebilir. İşletim sisteminiz ister iOS ister Android olsun, belirli bir durumda kod 33 sizin için yararlı olabilir. Daha da iyisi, bestelediğinizde günlük hayatınızı kolaylaştırır. Cep telefonunuzda neyi tetiklediğini öğrenince şaşıracaksınız! Ek olarak, optimal olarak çalışması için belirli alışkanlıkların benimsenmesi önemlidir.

Hayatınızı kolaylaştıracak cep telefonu gizli kodları keşfedildi

Teknoloji uzmanları ve telefon tamircileri akıllı telefonumuz için belirli kısayollar biliyorsa, genel halk hala hangi kodların kullanımını daha pratik hale getirebileceğini bilmiyor. Anlayacaksınız: sosyal ağları aramanın, mesaj göndermenin veya onlara danışmanın ötesinde, hayal edebileceğinizin ötesine geçen gizli özellikleri etkinleştirmek için aranacak numaralar var. Telefonunuzun markası ne olursa olsun, paha biçilmez zaman tasarrufundan yararlanmanızı sağlarlar. 33, tabletleriniz için de büyük bir yardımcı olacaktır. Bir ipucu: daha iyi mahremiyetin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur. Bilmenizde fayda göreceğiniz başka kodlar da var. 4636 günlük hayatınızı kolaylaştıracak.

*33# gizli kodunun yazılmasının tavsiye edilmesinin nedeni, gelen tüm aramaları engelleyebilmektir. Bu, özellikle akıllı telefonunuz bir yabancının veya çocuğunuzun elindeyken kullanışlıdır çünkü bu hareket tüm gelen ve giden aramaları engeller. Bu özelliği devre dışı bırakmak istediğinizde, #33’ü tuşlayın ve ardından * tuşu, PIN kodunuz ve # sembolünü tuşlayın.

Başka hangi gizli cep telefonu kodlarını bilmelisiniz?

Gizliliğinizi sağlamak için kodun ötesinde, bilmeniz gereken başka kompozisyonlar da var. Bunların arasında, aradığınızda numaranızı gizleyen ünlü #31# var. IMEI’nizi, yani akıllı telefonunuzun kayıt numarasını öğrenmek için * # 06 # tuşlamalısınız.

*#* # 4636 # * # * Wi-Fi sinyalini, pil kapasitesini veya telefonunuzla ilgili diğer bilgileri bulmak için çevrilecek sayı ve sembol dizisidir. Sabit sürücünüzü sıfırlamak istiyorsanız, *#*#7780#*# tuşlayın. Bir iOS cihazınız varsa ve arama bekletme ayarlarını görüntülemek istiyorsanız *#43# tuşlayın. Ayrıca *#*#8351#*# son telefon görüşmelerinizin konuşmalarını dinlemenize yardımcı olabilecek bir susamdır. Büyü, değil mi?

Bu kodları cep telefonunuzda kullanmanın uyarıları nelerdir?

Bazı gizli kodlar basit ve erişimi kolay olsa da, bazıları akıllı telefonunuzun erişim ayarları nedeniyle çalışmayabilir. Telefonunuzu tamamen sıfırlama ve sizi tüm verilerinizi kaybetme riskine maruz bırakma riski altındayken her bir kodun her özelliğini bilmenizin önemli olduğunu lütfen unutmayın. Bu kodlar ayrıca cihazınızın işletim sistemine de bağlıdır. Bazıları Android’de çalışırken, diğerleri yalnızca iOS’ta çalışır. Telefonunuzun güvenliği için almanız gereken başka önlemler de vardır.

Kesin olan bir şey var: Akıllı telefonunuzda çevrilen 33 kodu günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Cihazınızı kullandıktan sonra hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmadan çocuğunuza ödünç verebilirsiniz!