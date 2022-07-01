Cep telefonu almak isteyenler için devlet düğmeye bastı! 10 bin TL ödemeye paydos! Samsung’lar 1575 TL’ye satılıyor… Son zamanlarda artan cep telefonu fiyatları adeta el yakıyor. 40 bin TL’ye telefon satılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni yöntemler aramaya başlıyor. Bu yöntemlerden biri de gümrükten e-ihale yöntemi bağlamında cep telefonu almak oluyor. Herkesin bildiğinin aksine olarak gümrükte sadece otomobil satılmıyor 7’eden 77’ye tüm ürünler yer alıyor. Ticaret Bakanlığı eliyle gümrükten geçmesi olası olmayan cep telefonları uygun fiyata alıcı buluyor. Gümrükten cep telefonu almak için açık arttırmaya girmeniz gerekiyor. Bu anlamda piyasada 10 bin TL olan bir cep telefonunu 5 bin TL’ye yarı fiyatına alıyorsunuz.

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E-ihale sistemi ile cep telefonu almak isterseniz yapmanız gereken bir takım işlemler vardır.

Öncelikle Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden teminat parası yatırmanız lazım,

Almak istediğiniz cep telefonu modeli için teklifi oluşturmanız lazım,

18 yaşın üstünde olmanızda gerekir.

İhale sonucunda kazanamazsanız üzülmeyin, paranız aynı gün içinde iade ediliyor

İşte İhalede Olan Cep Telefonları Ve Fiyatları

-iPhone SE, Samsung SM-N7505, Apple A1507 Cep telefonu 4.175 TL’den satılıyor -iPhone 6S, Samsung SM-J320F/DS, LG D855, iPhone 6, Samsung SM-J510FN, iPhone 5C, Samsung SM-6610F/DS, MI MET7, Samsung SM-G903F 6.950 TL’den satılıyor -Motorola XT1676, LG LM-X120EMW, Samsung SM-A202F, Samsung GT-I9505, Samsung SM-G531F, Samsung SM-G531F 1.575 TL’den satılıyor

Güncel Fiyat: 135.000 ₺

CEP TELEFONU IPHONE 12 PRO MAX – (A2342) (256 GB) – 4 ADET CEP TELEFONU IPHONE 12 – (A2172) (256 GB) 1 ADET CEP TELEFONU IPHONE 12 PRO – (A2341) (128 GB) 1 ADET CEP TELEFONU IPHONE 11 PRO- (A2160) (256 GB) 1 ADET CEP TELEFONU IPHONE 11 – (A2111) (128 GB) 1 ADET

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Editörün notu: Cep telefonu fiyat listesi https://www.eihale.gov.tr/ adresinden alınmıştır