Çekiç ve Gül: Behzat Ç ‘ye Yeni Oyuncu!

Türk dizi tarihinin en unutulmaz orjinal dizilerinden biri olan Behzat Ç yeniden çekiliyor!

Star Tv’nin kült yapımlarından biri olan Behzat Ç yeniden yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolünde yine Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı fenomen dizi için çalışmalar sürüyor.

Yeni bölümleri için hazırlıkları süren Behzat Ç.’nin cast çalışmaları da devam ediyor.

Emrah Serbes’in kült eserinden uyarlanan yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturacak.

8 bölümlük olacak olan Çekiç ve Gül: Behzat Ç. Blutv’de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin eski ekibinden Ege Aydan, Berkan Şal ve İnan Konukçu gibi isimler de dizide yer alacak. Diziye ilk olarak son yıllarda başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Gökçe Eyüboğlu dahil olmuştu. Diziye yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

ESRA RONABAR DA DAHİL OLDU!

Heyecanla beklenen Behzat Ç’nin cast çalışmaları devam ediyor.

Diziye son yılların dikkat çeken başarılı oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun yanı sıra Burak Dakak ve Esra Ronabar da dahil oldu.

Tabi izleyicilerin asıl merak ettiği soru ise dizinin Harun’u Fatih Artman’ın diziye dahil olup olmayacağı. Erdal Beşikçioğlu ve Fatih Artman arasındaki tartışma sonrası ikili yeni Behzat Ç’de bir araya gelmemişti. Ancak gelen bilgilerde Artman’ın diziye dahil olacağına dair bir duyum yok.