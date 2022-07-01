Cedi Osman ve Ebru Şahin Evlendi! İşte Düğünden İlk Kareler! Düğün Nerede Oldu? Şahitler Kimdi?

Oyuncu Ebru Şahin ve ünlü basketçi Cedi Osman bugün evlendi!

Geçtiğimiz ay nişanlanan ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman bu akşam evlendi. Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketçi Cedi Osman 3 yıllık beraberliklerini bugün nikahla taçlandırdı.

NBA’nin Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman ile ünlü oyuncu Ebru Şahin Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturdu.

Ebru Şahin ve Osman 7 Temmuz’da da Çeşme’de arkadaşlarının katılımıyla bir düğün yapacak.

İşte ünlü çiftten gelen Makedonya’da nikahtan ilk kareler;