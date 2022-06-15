Çay içen milyonlar tehlikede! Çay değil ölüm içiyormuşuz! Bu markalara çok dikkat edin

Çay içen milyonlar tehlikede! Çay değil zehir içiyormuşuz! Bu markalara çok dikkat edin… Özellikle ülkemizde bardak bardak tüketilen ve oldukça sevilen çay ile ilgili sinir bozan haber geldi. Bu anlamda

herkesin çok çok tükettiği bu çayların içerisinde öyle tehlikeli maddeler var ki duyunca çok şaşıracaksınız. İşte haberin detayları… Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Meral Yurtsever, çay ile ilgili milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan araştırma sonrasında, pek çok markadan alınan örnekler sonrasında 11 bardak poşet çayın 4’ü, 11 demlik poşet çayın hepsinde mikroplastiğe ulaşıldı. Araştırma sonunda anında anında 13 bin mikroplastiğin suya geçtiğini belirtti. Doğada çözünmesi yüzyıllar süren bu plastiklerin boyutları 1 mikrometre ve 5 milimetre arasındaki bu parçacıklar, mikroplastiğe dönüşebiliyor.

Çay’ın içinde şoke eden maddeler bulundu

Hollanda’da da oluşturulan bu incelemenin neticesi bağlamında ilk defa insan kanında bir mikroplastik ortaya çıktı. Araştırmada, kan örneklerinde, gıda ambalajı, içecek şişe, giysi üretiminde çok çok sarfedilen PET plastik teşhis edilirken, ev ve besin paketlenmesinde sarfedilen polistiren, plastik poşette sarfedilen polietilen bulundu.

TÜBİTAK’ta araştırma yaptı

Doçent Dr. Meral Yurtsever poşet çaylar ile ilgili tetkik yaptı ve demleme yaptığımız süre boyunca poşetten çaya mikroplastiğin geçip geçmediğini analiz etti. Araştırma sonuçlarına göre birtakım markalara ait poşet çaylarda mikroplastik teşhis edildiğini bildiren Meral Yurtsever; bir demlik poşetinde 13 bin mikroplastik parçacığın olduğunu ve bunun çaya geçtiğini gözlemledi.

Tek kullanımlık ürünlerin bırakılması gerekliliğini ifade eden Meral Yurtsever, plastiklerin etrafta eriyen bir şey olmadığına da ilgi çekti. Sadece mikroplastik kirliliği değil poşet çayların paketlenmesinde sarfedilen etiket, zımba, poşet, yapıştırıcı, iplik gibi maddelerinde çoktan bir çöp olduğunu belirtti. Gündeme damgasını vuran bu bilgilerden sonra vatandaşlar poşet çayın içerisinde teşhis edilen maddeleri görünce çok şaşırdı. İçinde çoğu tehlikeli maddeye barından bu poşet çaylar, sosyal medyada vaka oldu. Görenler bundan sonra kullanmayacağını dile getirdi.