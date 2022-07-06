Carlos Santana Sahnede Yere Yığıldı! Hastalığı Ne? Öldü Mü?

Efsane müzisyen Carlos Santana sahnede fenalaştı.

74 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen Carlos Santana sahnede fenalaşarak bayıldı. Santana’ya hemen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Hastaneye Kaldırıldı!

Konser sırasında fenalaşan Carlos Santana’ya önce alandaki sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Durumun ciddiyetini koruması üzerine Santana hemen hastaneye kaldırıldı.

Dünya müziğinin önemli isimlerinden Carlos Santana verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Ünlü müzisyen konserinde aniden sahnede yığıldı.

Muhabirler Santana’nın durumunun ciddi olduğunu söylerken onun için dua etmeleri istedi.

Santana konser anında fenalaşarak bayıldıktan sonra kendisine geldi ancak durumun ciddi olması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki ünlü gitarist alandan hayranlarına el sallayarak sahneden çıktı.

Carlos’un menajeri Michael Vrionis yaptığı basın açıklamasında Santana’nın hastanede gözetim altında tutulduğunu şu an için iyi olduğunu söyledi..