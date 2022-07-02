Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent Genç Bir Kızla Öpüştüğü Görüntülere Erişim Engeli İstedi!

Camdaki Kız dizisinin Rafet Bey’i usta oyuncu evli Tamer Levent geçtiğimiz yıllarda genç bir kızla öpüşürken magazincilere yakalanmıştı.

Tamer Levent haberlerin internette yayılması üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlamış ve “Kötülük kol geziyor. Yapılan her kötülük daha büyük kötülüklere hizmet ediyor! Yalan, iftira hak sayılırken iyi güzel ve doğru kendini savunamaz durumda kalabiliyor! Tek çözüm birlik olmak! Sadece insancıl olan değerler için!” demişti.

“ÖPÜŞME PROVASI YAPIYORDUK”

Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran usta oyuncu o haberlere erişim engeli istemişti. Tamer Levent’in karısını aldattığı bu fotoğraflar için iddiası “Öpüşme provası yapıyorduk” olmuştu.

Tamer Levent’in karısı merhum siyasetçi eski başbakan yardımcısı İsmet Sezgin’in yapımcı ve yönetmen kızı Seyhan Levent’i aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tamer Levent bu iddiaları yalanlayıp öpüşme provası yaptığını iddia etmiş ve haberlerin kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemeden karar geldi. Mahkeme Tamer Levent’in bu isteğini reddetti.