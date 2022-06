Camdaki Kız Öyle Bir Final Yapacak Ki Herkes 3. Sezonu Sabırsızlıkla Bekleyecek

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamlarının vazgeçilmesi olan Camdaki kız dizisi fırtına gibi esiyor. Feride hanımın annesi olmadığını öğrenen Nalan’ın yanında Sedat’tan hamile kalan Cana’nın neler yapacağı merakla izlendi. Birbirinden ünlü oyuncu kadrosu ile sosyal medyada da izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Ünlü oyuncu Tuğrul Tülek, yer aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan ustalardan biridir. 1976 Bursa doğumlu oyuncu birçok televizyon dizisinde çeşitli rollerde oynamıştır. Son yıllarda farklı filmlerde rol alan oyuncu, Kanal D’ de Camdaki Kız dizisinde rol almaya devam etmektedir. Perşembe akşamları yayınlanan dizi 47. Bölümü ile sezon finali yaptı.

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent gibi önemli isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’ın ikinci sezon finali mercek altında. Bir süredir Tutuklu dizisinin gerisinde olmasına rağmen hikayesiyle yeniden sahnelere dönen Camdaki Kız destansı bir final yapmak üzere olduğunu belirtti.

Tuğrul Tülek’ten Açıklamalar

Oyuncu, “46 bölüm bitti, 47. bölüm çekiyoruz, sezon sonu. Ardından kısa bir ara ve tekrar birlikte olacağız” dedi. Seyirciyi küçültmemek adına hikâyenin detaylarını açıklamak istemeyen oyuncu, final sezonunun ilgi çekici olacağını şu sözlerle açıkladı:

“İzlenmesi çok sürükleyici bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Büyük bir zevkle çok iyi bir yerde biter. Halk gelecek sezonu çok merak edecek. Yeni sezonda yine beraberiz, devam ediyoruz. Ekip olarak hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Aynısını yapacak çok güzel bir hikâye devamını bekliyor. Tiyatro ve drama devam edecek, ayrıca müzikle ilgili çalışmalarım var.

Camdaki Kız Dizisi

Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021’de yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın yazdığı Türk psikolojik ve drama dizisidir. Nalan güzel, zeki ve temiz kalpli bir genç kadındır. Ancak, ortalama bir kadından çok farklı olan, herkesten sakladığı birkaç sırrı vardır.

Annesi olduğunu sandığı ama aslında anneannesi olan Feride Hanım, yıllar önce öz kızını ve Nalan Sema’nın annesini kaybedince, Nalan’ı aynı şeylerin bir daha yaşanmaması için sıkı önlemler ve katı kurallarla büyütmüştür. Çünkü Sema küçükken öz amcasının tecavüzüne uğrar ve Nalan’a hamile kalır ve Nalan’ı doğururken ölür.

Bu korkunç olayların tekrar yaşanmasından korkan Feride Hanım, Nalan’ı korumak için her gün bir korse giyer ve kilosunu kontrol eder. Ayrıca her zaman zihinsel olarak baskı altına alınmamış, onu şiddet noktasına itmiş ve çocukluktan itibaren erkeklerden uzak durmasını emretmiştir. Ona göre Nalan’da her gün giydiği korse bir onur simgesidir.

2.Sezonda Dizide Yaşananlar

2.sezonda Nalan, Sedat ile evlenir. Ancak bu evlilik mutlu bir evlilik olmayacaktır. Feride hanım sürekli Nalan’ın hamile kalması için uğraşır. Nalan sonunda hamile kalsa da bebeğini düşürür. Sedat defalarca Nalan’ı Cana ile aldatır. Her seferinde farklı yalanlar ile Nalan’ı kandırmaya çalışır. Evin Şoförü Hayri, Nalan’a âşık olur.

Evde yaşanan tatsız olaylar ve eşinin kendisini aldattığı öğrenen Nalan ile Hayri arasında yakınlaşma başlar. Nalan’ın babası yani gerçekte dedesi olan Adil Bey, Sedat’ın Nalan’ı aldattığını öğrenir.

Feride hanım onu bir şekilde durdursa da Adil Bey daha sonra kalp krizi geçirir. Sezonun sonlarına doğru Nalan, Feride hanımın annesi değil anneannesi olduğunu öğrenir. Sedat, Nalan’ı aldatmaya devam eder ve Cana bu ilişkide hamile kalır. Heyecanlı bölümleriyle izleyiciyi ekrana bağlayan Camdaki kız, yeni sezonda da başarılı bir performans göstermesi bekleniyor.