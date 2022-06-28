Camdaki Kız Dizisinde Kontrolü Ele Alan Cihangir Ceyhan Bir İlke İmza Atacak

Son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Cihangir Ceyhan 1989 Adana doğumlu oyunculardan biri. Şöhret basamaklarını oldukça seri bir şekilde tırmanan oyuncu ilk kez dijital platformda yayınlanan bir dizi olan Sıfır Bir Adana dizisi ile ünlendi. Sıfır Bir Adana dizisinin ardından birbirinden önemli projede rol alan ünlü oyuncu, 2016 yılından bu yanan oyunculuk yapıyor.

Çukur ’un Azer’i Camdaki Kız’ın Hayri’si

Çukur dizisindeki Adanalı Azer rolü ile büyük bir ivme yakalayan Cihangir Ceyhan, Azer rolü ile hayranlarının beğenisini topladı. Çukur dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan Ceyhan, diziden ayrılmasının ardından Alev Alev projesinde Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştı. 2016’dan bu yanan pek çok başarılı proje ile ekranların sevilen ve beğenilen yüzlerinden biri haline gelen Cihangir Ceyhan, Türkiye’nin en çok izlenen dizi projelerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Hayri karakteri ile de hafızalara kazınmayı başardı. Çukur ‘un Azer’i olarak çıkış yapan Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız’ın Hayri’si olarak yükselişini devam ettiriyor.

Özel Hayatını İşinden Ayrı Tutuyor

Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Cihangir Ceyhan’ın özel hayatı ise hayranları tarafından en çok merak edilen konulardan biri. Cihangir Ceyhan 15 Ekim 1989 doğumlu, terazi burcu evli ve bir çocuk babası. Özel hayatını kameraların ardında tutmayı başarabilen nadir oyunculardan biri olan Cihangir Ceyhan bu yönüyle oldukça beğeni topluyor. Cihangir Ceyhan’ın kariyerinde yükselişe geçmesini sağlayan, oyunculuğuna büyük ivme kazandıran projesi şüphesiz Çukur dizisiydi.

Çukur dizisinde hayat verdiği Azer rolü ile kısa süre içerisinde Çukur dizisinin kült karakterlerinden biri haline geldi. Çukur dizisindeki hikâyeye ve role olan büyük ilginin ardından başarılı oyuncuya pek çok farklı projeden teklif geldi. Bu tekliflerden biri de Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin bir arada yer aldığı Alev Alev projesiydi. Başrol olarak kamera karşısına geçen Cihangir Ceyhan, Alev Alev dizisinde ki Ömer karakteri ile de oldukça başarılı bir iş çıkardı.

Camdaki Kız’ın Reytinglerini Artırdı

Son projesi olan Camdaki Kız dizisi ile tekrar ekranlara çıkan Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız dizisinin 2. Sezonunda diziye dâhil oldu. Kanal D’nin sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisine dâhil olduktan sonra dizinin reytinglerinin artışa geçmesini sağlayan başarılı oyuncu ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı. Hikâyenin ana karakterlerinden biri olan Hayri karakterine hayat veren ünlü oyuncu, dizinin zaten iyi olan gidişatını daha da iyi hale getirdi. Dizinin reytinglerinde yükselişe geçmesini sağlayan Ceyhan’ın 3. Sezonda nasıl bir karaktere dönüşeceği ise izleyici tarafından merak ediliyor.

Komedi Filminde Oynayacak

Gizemli Hayri karakteri ile projeye damga vuran Cihangir Ceyhan, karakterin gizemli yapısı ile izleyiciyi ekranda tutmayı başarıyor. Üçüncü sezon itibari ile Hayri karakterinin daha fazla ön plana çıkacağını bilmek ise Cihangir Ceyhan hayranlarını sevindiriyor. Ünlü oyuncunun kariyerinde yeni bir proje daha ekleyeceği biliniyor. Ünlü oyuncunun ilk defa bir komedi yapımında izleyici ile buluşacak.

Çekimlerine kısa bir süre içerisinde başlanacak olan komedi filminin hem hikâye yazarı hem de yönetmeni Selçuk Aydemir. Güven Bana adlı film, Cihangir Ceyhan hayranları tarafından ilgiyle bekleniyor. Cihangir Ceyhan’ın projede yer alacağı kesinleşti. Başarılı oyuncunun rolü ise hayranların en merak ettiği konular arasında. Okuma provalarına başlandığı bilinen komedi filminin Cihangir Ceyhan’ın kariyerine olumlu katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.