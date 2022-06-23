Çalışmayan Kadınlara Emekli Maaşı İmkanı Geliyor

Türkiye’de milyonlarca çalışanın en büyük hayali erken emekli olmaktır. Vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek emekli olmanın ve maaş almanın yollarını arıyor. Özellikle herhangi bir işyerinde çalışmayan ev kadınları tarafından oldukça beğenilen bu emeklilik yaklaşımının detayları netlik kazandı. Sözde isteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde vatandaşlar düzenli prim ödeyerek ilerideki maaşlarını kazanabiliyor. Ancak 2020’den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Ev Kadınları Yasası yeniden öne çıktı. Başta ev hanımları olmak üzere prim kazanarak emeklilik hayali kuranları yeni gelişmeler takip ediyor.

25 Yıl Evli Kalınması Gerekiyor!

SGK kapsamında 25 yıl emekli olanlar tek başvuruda emekliliğe hak kazanacak. Normal şartlarda emekli olabilmek için üç şartın yerine getirilmesi gerekir. Ev hanımları hiçbir yerde çalışmasalar bile dışarıdan sigorta primi ödeyerek emekli maaşı alabiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta, 4A kapsamındaki, 30 günden az çalışan yahut şimdiye kadar hiç çalışmamış kişilerin kendi primlerini ödeyerek sağlık hizmeti almalarını ve emekliliklerini sağlamanın bir yoludur. Herkesin bildiği gibi gönüllü olarak prim ödeyenler uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabidir.

Aylık prim ödeyen 18 yaş ve üstü vatandaşlar kaydolmayı seçebilir. Hiç çalışmamış ev kadınları, en az 25 yıllık evli olmak ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emeklilik hakkına sahiptir. 2008 yılından sonra sigortaya başlayan kadınların emekli olabilmeleri için 7.200 prim günü ve 20 yılı doldurmaları gerekmektedir. Ancak yeni kurallar, çalışma hayatına katılamayacak ve emekli olacak kadar evli kalanları da hedef alıyor. Kanuna göre halen taslak kapsamında olan 25 yıllık evli ve 50 yaşını doldurmuş ev kadınları da emekli olma hakkına sahip olacak.

2 Yöntem Bulunuyor!

Duman, yasanın 2020’de yasalaşması durumunda, 1995 ve öncesinde evlenen, 1970 ve öncesinde doğan ev kadınlarının hemen borçlanarak emekli olabileceklerini kaydetti.

Günümüz koşullarında kadınlar iki farklı şekilde hizmet ödünç alabilmektedir. Birincisi 2.160 güne kadar olan annelik borçlanması diğeri ise yurtdışında çalışmak veya yaşamak için harcanan zaman. Asgari ücrete yılbaşından itibaren zam yapıldığından bu borçların miktarı da değişti. 2020 yılı itibarıyla günlük asgari dış borçlanma tutarı 44,14 lira, diğerleri ise 31,39 liradır.

Kanun çıkarsa, 7200 gün hiç çalışmamış ev kadınları, borçları dış borç sayılırsa 317 bin lira, analık borcu sayılırsa 226 bin lira ödemek zorunda kalacak. Ödeme almak. Ev hanımlarının borçlanması için daha makul bir miktar farklı şekilde belirlenseydi daha çok insan faydalanırdı. ”

Kişiler Borçlanarak Emekli Olabilir!

Tüketici Başvuruları Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Meclis’e sunulan Ev Hanımı önerisinin yasalaşması halinde ev hanımlarının “çalışmıyor olsalar bile emekli olmak için borç para alabileceklerini” söyledi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Duman, “Ülkemizde milyonlarca ev kadını çalışmadıkları için emekli olamıyor” diye hatırlatarak, şunları kaydetti: 2008’den sonra çalışmaya başlayan kadınların tam emekli maaşı ile emekli olabilmeleri için 7.200 gün veya toplam 20 yıl çalışması gerekiyordu. Öte yandan, çalışma hayatına katılmayan veya emeklilikten önce çalışamayan ev kadınları, emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamaktadır. 6 Ocak 2020’de meclis komisyonuna sunulan 2/2492 sayılı Kanun Tasarısı’na göre, 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev kadınları, en az 25 yıllık evli oldukları sürece emekli olabilecekler.

Çalışmayan kadınların emekliliğine ilişkin düzenlemeler devlet kurumları tarafından yapılmaktadır. Devlet düzenlemelerine göre, çalışmayan kadınlar emekli olabilir. Bu işlem isteğe bağlı emeklilik koşullarını kullanır. Aile, aile ve iş odaklı olmayan kadınlar gönüllü emeklilik başvurusunda bulunarak emekli maaşı alabilirler.