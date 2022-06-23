Çalışanların yüzü gülecek! Maaşlara büyük zam geliyor

Firmalar, %70 enflasyon ortamında çalışanları için harekete geçti. Temmuz ayında, bu yıl ikinci maaş zammını alacak memur ve emeklilere ek olarak, özel şirketler de çalışanları için geçici ücret artışları sunmaya başladı. Ülkede sadece memur ve emeklilerin değil, özel sektör çalışanlarının da alım gücü düşüyor. Bunun farkında olan bazı şirketler şimdiden enflasyonla mücadele için çalışanlarını bunaltmayacak adımlar atıyor.

Sonuç olarak, şirketler %15 ila %30 maaş zammı ile çalışanlarını gülümsetiyor. İşçi sınıfının yeni güne mutsuz uyandığı bu dönemde, ücretlerin yükseltilmesi kararı çalışma motivasyonunu da artırdı. Maaş artışlarına ek olarak, bazı şirketler seyahat masrafları, yemek ve tatil ikramiyelerinde iyileştirmeler bildirdi. Asgari ücret artışları çerçevesinde yapılan maaş artışlarının vergi muafiyeti kapsamında olmadığına ve artış tutarının vergilendirileceğine de dikkat çekilerek, bu çerçevede yapılan maaş artışlarının vergiden muaf tutulması istendi.

Asgari Ücret Eridi

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci yaptığı açıklamada, yılbaşında yapılan asgari ücret artışının ardından sürekli yüksek seyreden enflasyonun, fiyat artışlarını erittiğini belirterek, “Asgari ücretin yeniden yenilenmesi gerekiyor. Devlet veya özel sektör tarafından yapılabilir. Yapıldı. Şirketlerin çalışanlarının enflasyondan etkilenmemesi için ücretlerini artıracağını düşünüyorum” dedi.

Zam Müjdesi Geldi

Devam eden yüksek enflasyon oranları, iş sektörünün satın alma gücünde önemli bir düşüşe yol açmıştır. Çalışanların gözü hükümetin yeni asgari ücret kararına çevrilirken, hükümetin kararı ne olursa olsun ücret artışlarına yönelik beklentiler artıyor. Hükümetin kararı henüz açıklanmasa da, birçok şirket çalışan sayısını artırmak için harekete geçti. Açıklanan faiz artırımları %15 ile %30 arasında değişmektedir. Bazı şirketler de maaşları 1.000 TL ile 1.500 TL arasında artırdıklarını açıkladı. Bazı şirketler, Temmuz ayı başlarında ücretleri artırmaya hazırlandıklarını ve olası bir asgari ücret kararını beklediklerini söyledi.

Ücret artışlarına ek olarak, bazı şirketler seyahat, yemek ve tatil ikramiyesi gibi eklentilerde iyileştirmeler bildirdi. Asgari ücret artışları çerçevesinde yapılan maaş artışlarının vergi muafiyeti kapsamında olmadığına ve artış tutarının vergilendirileceğine de dikkat çekilerek, bu çerçevede yapılan maaş artışlarının vergiden muaf tutulması istendi.

Buzbaş Açıkladı

Türkiye Gıda Sanayicileri Federasyonu (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, Dünya gazetesinin sorusuna yanıt olarak, asgari ücretin muaf olduğuna dikkat çekerek, işverenler vergi dilimi içinde olacaktır. Buzbaş, “Şirketler çalışanlarına bu desteği sağlarken devletin vergi vermesi yanlış” dedi.

Çünkü kişi %25 zam alırsa, yine de %10 vergilendirilir. İyi niyetli destek için işverenlerin teşvikleri yarıya indirilecek. Başka bir deyişle, çalışan hiçbir şey almayacak. %25 ona çok gibi gelebilir ama hem vergileri hem de ücretleri arttığı için bu durum vergi diliminde bir artışa neden olacaktır. Pilav giderken bulgurdan olacak. Asgari ücrete bağlasak zaten bir anlamı yok” dedi.

Asgari ücretteki ikinci artışı endekslemeyi doğru bulmadığını kaydeden Buzbaş, “Asgari ücreti gündemden çıkaralım. Bu enflasyonist ortamda şirketlerin mutlaka çalışanlarını desteklemesi ve terfi ettirmesi gerekiyor” dedi. Buzbaş, her şirketin kendi kazancına dayalı sürdürülebilir olması şartıyla %20-50 oranında artış sağlayabileceğini söyledi. Buzbaş’a göre Türkiye Gıda Sanayicileri Sendikası üyesi işverenlerin %60’ı maaşlarına zam yaptı ve bunun %72’ye ulaşmasını bekliyor.

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ekonomik sıkıntılar nedeniyle maddi sıkıntı içinde olan çalışanların ücretlerini artırmak için adımlar attıklarını söyledi. Genel ekonomik koşullar. Zeki Kıvanç, “Kıvanç Tekstil olarak çalışanlarımızın ücretlerinin artırılması gerektiğine inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum karşısında ücretler artacak” dedi.