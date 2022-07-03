Burgan Bank ve Odeabank’tan 164.000 TL, 170.000 TL, 260.000 TL’ye daire satılıyor! Hem dubleks hem de Büyükşehirde

Hem de dubleks Büyükşehirde… Burgan Bank ve Odeabank’tan 164.000 TL, 170.000 TL, 260.000 TL’ye daire satılıyor! Daire fiyatlarının ülkemizde çılgın seviyesinde artmasının ardından vatandaşlar başka alternatiflere yönelmiş durumda. Bu durumda bankalar devreye giriyor. Bankalar tarafından satılan evler piyasaya göre daha ucuz oluyor. Kamu bankalarının başlattığı bur furyaya özel bankalar da katılmış durumda. Burgan Bank ve Odeabank hem de Ankara’da oldukça uygun fiyata evler satmaya başladı. Haberimizde detayları veriyoruz.

Odeabank’tan Ankara Beypazarı’nda 144 m² Daire

Odeabank tarafından Ankara Beypazarı Ayvaşık’ta Dubleks Daire satışa çıkmış durumda. 164000 TL’ye sahip olabilirsiniz. Bu evi almak için 4.920 TL teminat yatırmanız gerekiyor.

Burgan Bank’tan Ankara Kahramankazan’da 132 m² 3+1 Daire

Burgan Bank bağlamında Ankara Kahramankazan Kayı’da konut satışı başlamış durumda.

A Blok 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm brüt 132 m² bir alana sahiptir. 3+1 olan konutta 3 oda, salon, mutfak, antre-hol, 2 banyo, wc ve 2 balkon bölümleri yer almaktadır. Konut, mevcut apartman girişine göre sol ön cephede bulunmaktadır.

Burgan Bank’tan Ankara Kahramankazan’da 218 m² 5+2 Dubleks Daire

5+2 dubleks daire 218 m² + 47 m² teras alanlıdır. 4. katı brüt 132 m² alanlı olup 3 oda, salon, mutfak, antre-hol, 2 banyo, wc ve 2 balkon vardır. Çatı katı brüt 86 m² + 47 m² teras alanlı olup 2 oda, salon, 2 banyo, 2 wc ve teras bölümleri vardır.

Editörün notu: Evlerin fiyat listeleri bankaların resmi internet sitesinden alınmıştır.