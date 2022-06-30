Burcu Özberk Örnek Davranış Sergiledi! Zaten Ünlüyüm Demedi Mezun Oldu!

Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Özberk mezun oldu!

Son olarak Fox tv’de yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Afili Aşk dizisinin Ayşe’si hem güzel hem yetenekli hem duyarlı Burcu Özberk başarısına başarı katıp örnek olmaya devam ediyor.

Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu. Özberk ünlü olmasına sektörde yer edinmesine rağmen okulunu bitirmek için çabaladı ve Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun oldu.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından mezuniyet töreninden karelerini paylaştı ve “Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün. Bu süreçte yanımda olan Rektörümüze, Müdürlüğümüze, Hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun olduğum için çoook mutluyum” diye yazdı.

Özberk mezuniyet konuşmasında da sempatikliği ve neşesiyle göz doldurdu. Konuşma sırasında köpeği Cangu’yu yere bırakan Özberk’i can dostu bırakamadı. Konuşma sırasında sürekli havlayan ve sahibinin kendisini terk ettiğini sanıp ağlayan can dostu herkesi güldürdü. Özberk’te o anlar da “Kusura bakmayın beden ayrılamıyor da” diyerek güldürdü.

Özberk konuşmasında genç arkadaşlarına seslendi ve “Hayat çok zor ve her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kendinize güvenmekten asla vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.