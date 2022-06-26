Bunu başka marka yapmadı! Renault herkesi araç sahibi yapıyor! Aylık 4.000 TL’ye Clio sahibi olun!

Otomobil almak isteyenlerin ülkemizde ilk aklına gelen araba markası Renault oluyor model ise hepinizin bildiği üzere Clio. Bunun nedeni ise hem rakiplerine göre ucuz olması, ikinci elinin iyi olması ve düşük yakıt tüketimi gibi detayları sayabiliriz. Bu kapsamda Renault resmi internet sitesini incelediğimiz zaman, 2022 Model Yılı Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic modelini 196.740 TL’ye 35 ay %2.49 faiz oranlı kredi, 253.460 TL peşinat ve 202.590 TL son taksit ödemesi yaparak satın alabileceğinizi görüyoruz.

Bilindiği gibi Renault Clio modeli ülkemizde en fazla tutulan otomobiller arasında yer almaktadır. Yeni Renault Clio modeli, 65 beygir ve 95 nm tork sahibi olan 3 silindirli bir motor ile geliyor. Motor seçenekleri oldukça fazladır. 100 beygir olup, 170 nm tork üreten motoru da vardır. Öte yandan hızlanma konusunda da oldukça etkilidir. Renault Yeni Clio 1.0 SCe, 0’dan 100 km’ye 17.1 saniyede çıkıyor. Renault Yeni Clio 1.0 TCe 12.2 saniyede, Renault Yeni Clio 1.0 TCe X-Tronic’de 11.5 saniyede çıkarak güzel bir performans ortaya koyuyor.

Yakıt tüketimi konusu ise oldukça önemli ülkemizde artan benzin fiyatları sonrasında az yakan otomobiller bir adım öne geçti. Renault Yeni Clio 1.0 SCe 4.9-5.0L, Renault Yeni Clio 1.0 TCe 4.9-5.0L (LPG’de 6.7-6.8L), Renault Yeni Clio 1.0 TCe X-Tronic ise ortalama 5.0-5.1L oldukça makul yakıt harcaması yapmaktadır.

Renault Clio güncel fiyat listesi

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 386.900 TL’den satılıyor

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 461.000 TL’den satılıyor

Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 481.900 TL’den satılıyor

Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 523.000 TL’den satılıyor

Editörün notu: Renault Clio fiyat listesi markanın resmi internet sitesinden alınmıştır.