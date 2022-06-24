Bugün Son Gün GES’te Büyük Kazanç! Ziraat Bankası Vakıf Bankası ve Halk Bankası En Az 1000 Lira Ödeyecek

Büyük kazanç sağlanmaya başlanıyor. Halk Bankası Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığı ile uygulanmış olacak. Asgari miktar 1000 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi yatırım tabanının geniş tutulması ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yöneliminin teşviki amacı ile uygulanmaya başlıyor.

Hazine ve maliye bakanlığının geliri Endeksli olarak senet ihracına alakalı süre bugün bitecek. Talepler 3 kamu Bankası aracılığı ile toplanıyor. Yatırımcılar en az miktar olarak 1000 lira tutarında talepte bulunabilecekler. Geliri Endeksli olarak senet getirileri Devlet Hava meydanları İşletmesi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden bütçeye aktarılmış olan hasılatın paylarına endekslenmiş bulunuyor.

Dönemsel getiri oranı yüzde 5.32,yıllık bileşik getiri oranı olarak da %23.04 olarak belirlenmiş durumda. Senet sadece gerçek bireylere ihraç edilecek. Bu doğrultuda talep toplama işlemleri ile kupon anapara ödemeleri Ziraat Bankası Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek. Senetlerin getirileri 24 Haziran Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılmış olacak. Senetlerin ilk kupon ödemeleri ise 23 Eylül’de gerçekleşecek

Gelire Endeksi Senetlerde Talep Toplama İşlemi

Geliri Endeksli senetlerde toplama ve talep işlemi bugünden itibaren sona eriyor. Yatırımcılar en az olarak 1000 lira tutarında talepte bulunuyor. İhraçlar ise 1 liranın kartları şeklinde gerçekleşmiş olacak. Gelir Endeksli senetlerin getirileri kamu iktisadi teşebbüslerinin gelir kısmına Endeksli olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden bütçeye aktarılmış olan hasılat miktarı üzerinden gerçekleşecek. Senetler 24 Haziran’da yatırımcıların hesaplarına geçecek. Dönemsel olarak bu bazla yatırımcısına %5,32 oranında getiri sağlamış olacak. Gelir endeksi senetlerin senelik bileşik getiri oranı ise %23,04 olacağı belirtiliyor. Yatırımcıya 6 ay vade ile sunulmuş olan senetlerde 3 ay 1 kupon ödemesi gerçekleşecek.

Senet sadece gerçek kişilere İhraç edilmesi söz konusu olacak. Talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığı ile yapılacak. Senetlerden gelmiş olan getirileri 24 Haziran Cuma günü yatırımcıların hesaplarına ödeneği yapılacak. Senetler için asgari talep miktarı ise 1.000 lira oranında olacak ve 1 liranın katları şeklinde ihracı yapılacak. Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri oranı yüzde 5. 32, senelik bileşik ise %23.04 şeklinde olacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yatırım araçlarının çeşitli olması yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelmeleri teşvik edilecek. Bu teşvikteki amaç gelir Endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceği bu durumda Türkiye genelinde 15 ila 22 Haziran 2022 gelir Endeksli senet ihracatına ilişkin talep toplama işlemlerinin yapılacağı belirtildi. Açıklamanın detaylarında enet sadece gerçek bireylere İhraç edilmesi ve talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri bankalar tarafından yapılacak. Vakıflar Bankası Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılacak. Senetler için asgari olan talep tutarı olarak 1000 lira olacağı ve 1000 liranın katları şeklinde ihracının yapılacağı söz konusu.

24 Haziran’da Hesaplara Yatırılacak

Senetlerin getirileri ve talep toplama dönemini takip edilen haftada 24 Haziran cuma gününde yatırımcıların hesaplarına Ödeme işlemi yapılmış olacak. Gelir Endeksli senetlerin getirileri kamu iktisadi teşebbüsleri kapsamında olacak. Devlet hava meydanları işletmeleri ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli bir şekilde yapılacak. Kupon ödemeleri hazinece belirlenen getiri miktarı hasılat oranı tutarları gerçekleşmeleri akabinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlendirme yöntemi ile hesaplanacak.