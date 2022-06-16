Bugün öğlen 12.00’de resmen başladı Milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bekliyordu! 6.250 TL ödeme yapılıyor… SGK-SSK ve Bağkur’lu olarak emekli olan kişilerin yıllardır beklediği 6.250 TL paralar hesaplara yatmaya başladı. Bu anlamda ödemeler ihtiyaç kredisi olarak hesaplara geçiyor. Emekli olan vatandaşlar bilindiği gibi aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Özellikle bunu bilen kamu bankaları çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank bağlamında emekli vatandaşlarımıza oldukça makul faiz oranlarıyla kredi veriliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen bu krediler 90 gün ödemesiz 3 sene de vadeli olarak alınabiliyor. 6.250 TL alınabilmesi için ise koşul, kefil vs aranmıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından hayata geçirilen bu kampanyalar özellikle emekli olan vatandaşları hedef alıyor. SGK-SSK ve Bağkur’lu olarak emekli olan vatandaşlarımız en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubesine giderek parayı elden alabilirler. Bankaya gidecek durumu olmayanlar ise bu bankaların mobil uygulamalarına veya internet sitelerine girerek işlemleri kolayca halledebilirler.

Halkbank

Halkbank ile birlikte başvuru yapmak isteyen kişiler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Halkbank’a giderek kimlikleriyle birlikte başvuru işlemlerini yapmaları lazımdır. Halkbank yapmış olduğu bu nakit para kampanyası ile birlikte 3 sene vadeye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Ayrıca kredi başvurusu yapanlara 90 gün ertelemeli esnek ödeme imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası ile Vakıfbank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak için izlemeniz gereken çeşitli yollar bulunmaktadır. Bu anlamda emekli olan vatandaşlara destek olmak bu bankaların en önemli özellikleri arasındadır. SGK-SSK ve Bağkur’lu olarak emekli maaşınızı bu bankalar üstünden alıyorsanız oldukça şanslısınız. 6.250 TL almak için başvuru işlemlerini yapmak için Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine gitmenize bile gerek yoktur. Ziraat Bankası ve Vakıfbank internet bankacılığı bağlamında 6.250 TL parayı anında alabilirsiniz. Eğer daha öncesinde bu bankalardan bir kredi aldıysanız işiniz çok daha kolay olmaktadır.