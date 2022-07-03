Ayçiçek yağı ve şekerde dev indirim! Bugün BİM’e giden turnayı gözünden vuracak! A101 ve ŞOK marketin gözü yaşlı

Ayçiçek yağı ve şekerde dev indirim! A101 ve ŞOK marketin gözü yaşlı… Bugün BİM’e giden turnayı gözünden vuracak! Her daim en ucuz ürünlerin adresi olan BİM markette bugün bir başka olacak. Temel besin maddeleri olan ayçiçek yağı ve şekerde görülmemiş indirim geldi. Dolarda yaşanan düşüş ile birlikte besin maddelerinde de düşüş yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı öncesinde indirimler BİM marketlerde tam gaz devam ediyor. Yaşanan dolar kuru düşüşü sonrasında indirimler her yere yansımaya başladı. Şeker ve ayçiçek yağı alacak olan vatandaşları en yakın BİM markete gitmeye davet ediyoruz.

BİM marketlerde bugün şenlik var. Bisiklet, ankastre, kahve makinası, ütü ve yazların vazgeçilmezi vantilatör satılamaya başlandı. BİM marketlerde bugüne özel olarak ; 5 lt Sole Ayçiçek Yağları 145 TL, 5 kg Şafak Toz Şekerde 104.90 TL’den raflarda yerini aldı.

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Geldi

• Katlanabilir Su Kovası 69,50 TL’den satılıyor • Katlanabilir Çamaşır Selesi 119 TL’den satılıyor • Katlanabilir Maşrapa 19,50 TL’den satılıyor • Bebek Silikon Mama Önlüğü 22,50 TL’den satılıyor • Bebek Tekli Body Çeşitleri 19,50 TL’den satılıyor • Afacan Yumurtalık 8,50 TL’den satılıyor • Bebek Çatal Kaşık Bıçak Seti 44,50 TL’den satılıyor • Fisher-Price Akıllı Telefon 129 TL’den satılıyor • Çıngıraklı Sevimli Top 29,50 TL’den satılıyor • Kumtel Cam Ankastre Set 3.099 TL’den satılıyor • Kumtel Kule Tipi Vantilatör 599 TL’den satılıyor • Kumtel Ayaklı Vantilatör 329 TL’den satılıyor • Chef’s Pro Blender Seti 329 TL’den satılıyor • Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 429 TL’den satılıyor • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 14,50 TL’den satılıyor • Kase Hazneli Rende 34,50 TL’den satılıyor • Figürlü Mini El Fanı 29,50 TL’den satılıyor • Şarjlı Damacana Su Pompası 59,50 TL’den satılıyor • Okyanus Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 6,50 TL’den satılıyor • Paşabahçe Silikon Kapaklı Sürahi 1180 cc 24,50 TL’den satılıyor • LAV Ayaklı Tatlı Sunum Kasesi 235 cc 44,50 TL’den satılıyor • Çekçekçili Büyük Boy Seyahat Valizi 349 TL’den satılıyor • Çekçekçili Orta Boy Seyahat Valizi 319 TL’den satılıyor • 26 Jant Bisiklet 1.299 TL’den satılıyor • Casilli Kadın Kısa Kollu Kapri Pijama Takımı 115 TL’den satılıyor • Casilli Erkek Kısa Kollu Bermuda Pijama Takımı 135 TL’den satılıyor • Casilli Kadın İp Askılı Şortlu Takım 79 TL’den satılıyor • Fakir Buharlı Ütü 389 TL’den satılıyor • Kadın Poliviskon Suprem Kapri Pantolon 75 TL’den satılıyor • Erkek Battal Boy Şort 45 TL’den satılıyor • Kadın Viskon Pantolon 55 TL’den satılıyor • Banyo Paspas Seti 2’li 109 TL’den satılıyor • Piccolo Mondi Lüx Minderli Mama Sandalyesi 189 TL’den satılıyor • Anne Yanı Bebek Yatağı 99 TL’den satılıyor • Bebek Nevresim Takımı 99 TL’den satılıyor • Fil Desenli Çocuk Halısı 120×180 cm 189 TL’den satılıyor • Fil Desenli Dolgulu Kırlent 29,50 TL’den satılıyor • Katlanabilir Bebek Küveti 199 TL’den satılıyor • Bebek Küvet Filesi 19,50 TL’den satılıyor

Editörün notu: Haberimizdeki ürünler ve fiyat listesi BİM marketin resmi internet sitesinden alınmıştır.