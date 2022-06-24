Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle 100 bin ve 200 bin TL konut kredisi verir?

Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle 100 bin ve 200 bin TL konut kredisi verir? İnsanın temel haklarından birisi de barınma hakkıdır. İnsan var olduğundan beri kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yaşam sınırı oluşturmuştur. Bugün de aynı hassasiyet söz konusudur. Bunun yanı sıra ev kiralarının fazla olması, maddi yetersizlikler gibi sebeplerden dolayı ev almaya yönelimler artmıştır. Ev almak için kaynak sağlayan birçok bankalar, kredi imkânı sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kişinin ev almak üzere bankadan çektiği krediye konut kredisi adı verilmektedir. Tabii bu kredi de uygulanan faiz yüzdeleri vardır. Müşteriler de ödeme kolaylığı için en uygun kredi faizi koyan bankalar ile anlaşmaktadır. Konut kredisi çekmek için bankaların ne kadar faiz koyduğu için merak uyandıran konulardan biridir.

Kredi tutarı, 100.000 TL için %2,10 faiz uygulanılarak kredi vadesi 10 yıldır. Aynı tutar için en düşük faiz oranı %1,2 olarak belirlenmiştir. Bu oranı veren iki banka vardır. Kredi Tutarı: 200.000 TL için 10 yılda %2,75 faiz uygulanmaktadır. Farklı bir banka, aynı tutar için %2,05 faiz uygulanmaktadır.

Ev satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlgili bankalardan konut kredisi almak üzere yapılan başvuruların yanında alınacak ev ile ilgili kontrol edilmesi gereken hususlar vardır. İlk olarak yasal mevzuatlara dikkat edilmelidir. Evin tapu durumu (ipotek), sağlamlığı hakkında hassas bir araştırma yapılmalıdır.

Konut Kredisi Alabilmenin Şartları?

Konut kredisi başvurusunda bulunmak için maddi gelir durumuna dikkat edilmektedir. Belli bir gelir düzeyine sahip olanlara bu kredi verilmektedir. Bankalar, genel olarak başvuru yapan kişinin aylık taksit durumunun, maaşının yarısını geçmemesine dikkat etmektedir. Maddi geliri düşük olan müşteri, vade taksitini uzatıp taksitlendirerek konut kredisi alabilmektedir. Maddi gelir tablosu, eksiksiz bir şekilde bankaya bildirilmelidir. Yanlış bilgi vermekten sakınılmalıdır. İlgilenilen banka ile görüşülerek artan ödemeli kredi planı oluşturulabilir. Bu planla birlikte ödeme miktarı her ay artış gösterilmektedir.

Daha önceden kaydınız bulunan bankada size ait kredi notu olacaktır. Kredi notunuzun düşük olduğu bankaya başvuru yapılmamalıdır. Bunun yanında aynı anda birden fazla bankaya başvuru yapılmamalıdır. Çünkü bankaların bazı sistemleri ortaktır. Yapılan başvurular bankalar tarafından görülmektedir. Henüz bitmemiş bir konut için de kredi alınabilir. Bu durumda imar belgesi, proje belgesi, yapı ruhsatı gibi belgeler istenmektedir.