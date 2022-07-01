Bugün başladı! Çantasını alan BİM’e koşsun! Fiyatlar dip yaptı… BİM sürekli güncellenen aktüel kataloglarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle ayrıcalıklı fırsatların yer aldığı kataloglar pek çok müşteri tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, BİM Temmuz kataloğunda neler var? İşte merak edilen ayrıntıların tamamı! Sürekli artan market fiyatları nedeniyle vatandaşın alım gücü oldukça zayıfladı. Özellikle son bir yıl içerisinde temel gıda ürünlerine ciddi oranlarda zam yapıldı. Ancak yeni çıkan Temmuz Bim market kataloğunu gören vatandaşlar derin bir nefes aldı Katalogda çok sayıda temel gıda ürününe indirim yapıldı. Yapılan açıklamaya göre indirimlerin ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Öte yandan indirimlerin bu katalog ilde de sınırlı olmayacağı ifade edildi. Düzenli olarak her aybaşlarında Bim resmi web sitesi üzerinden indirimli kataloglar yayımlanacak.

Bim Temmuz Kataloğunda Hani Ürünler Var?

Bim market sadece gıda ürünlerinin satışını yapamamaktadır. Bazı aylarda elektronik eşya, mutfak gereçleri ve ev eşyalarının da satışını gerçekleştirmektedir. Son yayımlanan katalogda yer alan ürünler genel olarak şu şekilde. Kişisel bakım ürünleri, mutfak araçları, temizlik aletler ve elektronik eşyalardır. Bu ürünler dışında bir de tuvalet kağıtları, havlu kağıtlar, çorap çeşitleri ve tişört çeşitler satışa sunulmaktadır.

Bazı parakan de satış yetkililerinin düşüncelerine göre ilerleyen zamanlarda tekstil ürünlerinin satışlarına ağırlık verilmesi de planlanmaktadır. Son olarak ise bu ay ki katalogda bebek bezi çeşitleri de satışa sunulmuştur. Bebek bezi fiyatlarının oldukça uygun olması ise oldukça dikkat çekmektedir.

Bim Temmuz Kataloğunda Özel İndirimli Ürünler

Katalogda çok sayıda temel gıda ürününe indirim yapıldı. Bu ürünler ise genel olarak şu şekilde. Siyah zeytin, beyaz peynir çeşitleri, kaşar peynir, sıvı yağlar ve bazı et ürünlerine indirim yapıldı. Bu ürünlere yapılan indirim oranları ise yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişiklik göstermekte. Öte yandan zeytin yağlarda da yüzde 10’luk bir indirim yapıldı. Ancak indirimli ürünler sınırlı sayıda bulunmakta. Bu nedenle indirimden yararlanmak isteyen vatandaşların kataloğun başlangıç tarihlerinde Bim marketlerine gitmesi oldukça önemli. Bu katalogda ki tüm indirimler tüm Bim market şubelerinde geçerli olmaktadır.