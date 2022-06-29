Bugün açıklandı! SSK-PTT-VGM ve İŞKUR 1.000 TL ile 15.000 TL paranızı karşılıksız alın! Hemen e-devletten kontrol edin!

Hemen e-devletten kontrol edin… Bugün açıklandı! SSK-PTT-VGM ve İŞKUR 1.000 TL ile 15.000 TL paranızı karşılıksız alın! Devletten vatandaşlara yeni bir destek daha geldi! Kreş, yol, cenaze, doğum ve eğitim gibi pek çok vatandaşa yardım amacıyla oluşturulmuş ödemeler yapılıyor. Sosyal güvenlik kurumu bünyesinde oluşturulmuş olan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmamış ya da unutulmuş durumda. Unutulduğu ya da alınmadığı için aracı kurumlarda ödenekler bekletiliyor durumdadır. Devletin bütün vatandaşları için sunmuş olduğu bu yardımları geri alabileceksiniz. Burada paranızı almak istiyorsanız mutlaka e-devlet üzerinden sorgulama yapmalısınız. Bu sorgulama aşamasını başarılı bir şekilde tamamladığınız zaman tam da talebinize uygun bir şekilde paranızı hemen alabilmeniz de mümkün olacaktır.

Hangi Yardımlar Bekliyor?

Aracı kurumlarda bekletilen ödenekler kapsamında yeni doğum yapmış olan vatandaşlara tanınan ödenekler ile beraber yaşlı, kadın, erkek, hasta ve ailelere yapılan pek çok ödenek bulunuyor. Bu ödemeler alınmadığı için hesaplarda bekletiliyor. Her sene yapılan bu yardımlardan pek çok vatandaş habersizdir. Habersiz oldukları için ödeneklerini hesaplarından alamıyorlar.

Devletin yapmış olduğu yardımlar arasında bulunan cenaze yardımı ile emzirme yardımı, diş ödemeleri, ilaç ödemeleri ve yol yardımları vatandaşlar tarafından tanınmıyor durumdadır. SGK kapsamında herhangi bir yardımınız olup olmadığını basit bir şekilde e-devletinize girerek öğrenebilirsiniz.

Bakanlık Tarafından Yapılan Yardımlar

Aile bir gün çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara destek yardımları vardır. İŞKUR üzerinden veya Sosyal güvenlik kurumu üzerinden yardıma muhtaç vatandaşlara bu yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Binlerce yardıma muhtaç kişinin bu ödemelerden habersiz olmasından dolayı yatırılmış olan paralar hesaplarında kalıyor.

E-devlet hesapları üzerinden adınıza rastgele ödeme olup olmadığını araştırarak paranızı bir an önce çekmeniz gerekiyor. Süt parası, çeyiz ödemesi, kreş yardımı, bakıcı ödemesi, iş görmezlik ödemesi, toplu prim ödemesi doğum izni ödemesi eğitim desteği, yol yardım ödemesi, doğum parası ödemesi, cenazeye yardım ödemesi gibi pek çok ödeme yapılıyor. Sosyal güvenlik kurumu üzerinden de sorgulama yaparak ödenekleriniz hakkında bilgi sahibi olarak paranızı çekebilirsiniz. E-devlet şifresi için PTT şubelerinden destek alabilirsiniz.