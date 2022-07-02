Bu Sene Rabia Soytürk Fırtınası Esecek! Duy Beni Dizisi Ekim Parlayacak!

Star Tv’nin yeni dizisi Duy Beni başlıyor! Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak olan dizinin fragmanları büyük yankı uyandırdı.

Duy Beni dizisinde bolca genç oyuncuları göreceğiz. O yeni yeteneklerden biri de hiç kuşkusuz Rabia Soytürk olacak!

TRT’nin Benim Adım Melek dizisinde dikkat çeken Rabia Soytürk kendini tamamen göstereceği lise draması Duy Beni ile anlaşarak büyük bir şans kapısını araladı. Lise suç draması Duy Beni dizisinde Ekim karakteriyle ekrana gelecek olan Rabia Soytürk bu senenin geleceğin parlayan yıldızı olamaya aday olacak.

Rabia Soytürk dizide başrol karakteri olan Ekim’e hayat verecek. Daha önce de Benim Adım Melek dizisinde Nehir Erdoğan’ın canlandırdığı Melek karakterinin kızı Defne’ye hayat veren ve orada dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk Duy Beni dizisiyle iyice parlayacak.

Star Tv’nin yeni yaz dizisi lise suç drama dizisi Duy Beni’ye imza atarak Benim Adım Melek’ten sonra kendisi için ikinci bir iyi işe imza atan Rabi Soytürk’ün şans yanında. Duy Beni dizisiyle dikkatleri iyice üzerine çekecek olan Rabia Soytürk hem güzelliği hem de oyunculuğu ile bu senenin parlayan yıldızlarından biri olacak.

Peki Rabia Soytürk Kimdir? Rabia Soyürtk sevgilisi kim?

11 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldu.

Daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk kez Şahsiyet adlı dizisiyle sektöre adım atan Soytürk çok konuşulan bu dijital platform dizisinde Cansu Dere, Haluk Bilginer gibi isimlerle rol aldı.

Daha sonra TRT 1’de yayınlanan Benim Adım Melek adlı dizide Defne karakterine hayat vererek tanındı.

Yer aldığı yapımlar;

Benim Adım Melek

Özgür Dünya

Gülperi

Şahsiyet