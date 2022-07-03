Bu Sefer de Enflasyon Mesajını Bakan Nureddin Nebati Verdi

Hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati, ” Diyarbakır iş dünyası buluşması” programında yaptığı röportajda enflasyon rakamları ve büyüme ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati” Henüz daha yılın ilk çeyreğinde büyümenin devam etmesiyle dengeli ve büyük bir büyümeyi yakalamış bulunmaktayız” dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayından itibaren toplam istihdamı 30,4 milyona kadar çıkardık, bu nedenden dolayı bütçemiz kamu malikimiz güçlü ve ülkenin tamamı üretiyor ihraç ediyor ve de istihdamı en üst düzeye çıkartıyor. Yılsonuna kadar yapılacak olan ihracat hedefimiz 250 milyar dolardır. Bu hedefimize daha erken varmayı umuyoruz.

Yaşadığımız her ihracatta kesin bir şekilde rekorlar kırarak ilerliyoruz. 2023 yılında inşallah 300 milyar dolar ihracatı tamamlamış olacağız enflasyonla yaptığımız mücadele için sadece bu yıl 241 milyar TL vergi gelirinden de vazgeçiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda da enflasyonla girilen mücadeleye emin adımlarla devam edeceğiz.

Sadece Uygun Olan Alanlara Kredilerimizi Veriyoruz!

BDDK’nın ortaya koyduğu bu düzenlemenin amacı oldukça açık eğer ki kredi alıyorsanız üretim ve ihracat yapmalısınız. İstihdam oluşturmalısınız. Fakat gidip de dövize yatırım yapmamalısınız. Türkiye ekonomi modelini benimsemiyorsanız bile uyum sağlamalısınız. Kredileri bu tür uygun alanlara veriyoruz.

Yatırımcılar elbette başımızın tacıdır sadece aldığı krediyi doğru düzgün yerde kullanabilsin biz uyguladığımız selektif kredisi anlayışı ile çalışıyoruz. Verdiğimiz bu kredilerin dövize gidişine kesinlikle hiçbir şekilde izin vermiyoruz. BDDK açık bir şekilde şunları söylüyor; Eğer ki ticari kredi alıyorsanız bunu size üretken ve süregelen işlerde düzgün bir şekilde kullanmanız için veriyoruz olay bu kadar açık.

Eskisi gibi ranta ekonomisine sahip olunmadığı için şu zamandan itibaren para kazanmak için üretmek şarttır üretmek zorunda kaldıkları için ise bu karamsarlığı her yere yayıyorlar. İşte asıl karamsarlığın sebebi üretim ekonomisine yaptığımız bu geçişten dolayı kaynaklanıyor.

Atılan bu adımlar finansal istikrarı amaçladığımız ve uygulamaya soktuğumuz selektif kredi politikamıza uygun şekilde kaynakların kullanılmasını sağlayacaktır. Geçici faturaları kullanıp krediyi alıp sonra da geçici faturaları iptal ettiren kişilere yapmamalarını öneriyoruz. Çünkü emin olun biz her şeyden haberdarız.

Ülkemizi Daha Üst Seviyelere Taşımalıyız!

Ülkemizin kadınlarının ekonomik hayata daha fazla atılım göstermeleri ve katılmaları için her türlü önemi veriyoruz. Siyasetten ekonomiye ekonomiden sosyal hayata sosyal hayattan siyasete kadar uzanan katılımların her alanda gelişip artması bizim ülkemizi daha da ileri seviyelere taşıyacaktır. Kadınlarımızda gördüğümüz heyecan bizi umutlandırıyor.

Ülkemiz yeni dönemde ortaya çıkan tüm fırsatları değerlendirerek ve bu sayede küresel rekabette bulunduğu konumu daha da güçlendirerek devam ediyor. Unutmayın ki ortak gayelerimizden gayretlerimizden doğan her şey berekete olan inancımızdır. Birlikten bereket ve kuvvet doğduğunu bilen bir milletiz.

2022 yılının sonuna kadar 81 ilimizden en az 81 marka kooperatif çıkartmayı amaçlıyoruz ve bu amaç doğrultusunda çok kararlıyız. Henüz 6 ayımız var. Yaptığımız bu kooperatifleri 81 ilin ardından ilçelere de dağıtarak totalde 1 milyar doları aşan ihracatla bir marka kadın kooperatifine ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız plan ve projesi olan kadınlarımıza destek olarak onları bu yolda yüreklendirmektir. Böylece hem ülkemiz hem de kadınlarımız için çok daha güzel günler hayal olmayacak.