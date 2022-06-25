Bu sabah belli oldu! SSK, bağ kur ve emekli sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.750 TL nakit ödemesi yapılacak!

Bu sabah belli oldu! SSK, bağ kur ve emekli sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.750 TL nakit ödemesi yapılacak… 2022 yılında emeklilerin kazanımları devam ediyor. Yıl sonuna kadar deva edecek ödemeler kapsamında Denizbank bu kişilerin hesaplarında 1.750 TL göndermeye devam ediyor. Başvuran emeklilerin yararlanabildiği ödemeler kapsamında SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı tüm SGK emeklileri nakit fırsatlarından faydalanacak. İşte detaylar…

Bu Bankadan Ödenmeye Başladı!

Türkiye’de son dönemde emeklilerin nakit sıkıntılarına bankalardan da çözümler sunulmaya başlamıştır. Denizbank üzerinde yıl sonuna kadar verilecek 1.750 TL promosyon desteği kapsamında emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Temmuz ayı emekli maaş zammından önce emekli maaşı taşıma işlemlerini tamamlayanların bu fırsatlardan yararlanması sağlanacak. 3 yıl süre ile emekli maaşını Denizbank’tan alma sözü verenlerin söz konusu ödemelerden yararlanmaları mümkündür.

1.750 TL Emekli Promosyonu Hesaplara Geçiyor!

Emekli maaşını taşıyarak SGK promosyonlarından en cazip oranlarla yararlanmak isteyenlere Denizbank’tan ödemler devam ediyor. Emekli maaş promosyonunun yanı sıra emeklilere özel birçok bankacılık ürün ve hizmetlerine özel de ayrıcalıkların sunulması hedefleniyor. Bu sayede emeklinin çok daha avantajlı şekilde bankacılık işlemlerinden yararlanması sağlanacak.

3 yıl süre ile emekli maaşını Denizbank’tan alma sözü verene, 1.750 TL’ye varan nakip promosyon ödenecek. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında varılan anlaşma sonrasında, 2023 yılında promosyon oranları da yenilecek.

Denizbank Emekli Promosyon Oranları

Aylık emekli maaşı tutarı dikkate alınarak Denizbank tarafından tüm SGK emeklilerine nakit promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda emekli maaş tutarının ne kadar olduğuna bakılmaktadır. Aylık 1.500 TL altında maaş alan emekliler için 675 TL, 1.500 TL ve 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL ve 2.500 TL üzerinde olanlara ise 1.000 TL ödeme yapılacaktır. Maaş oranlarının dışında 1 otomatik ödeme talimatına ek olarak 750 TL promosyon ödemesi yapılması hedeflenmektedir. Böylece emeklilere toplamda 1.750 TL ödeme yapılabilecektir.

31 Aralık 2022’ye Kadar Geçerli!

Kampanya kapsamında birçok avantajdan yararlanmak ve 1.750 TL’ye varan emekli maaşına nakit promosyon ödülü almak için 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruların yapılması gerekecektir. Temmuz ayında verilecek emekli maaş zammı sonrasında maaş taşıma işlemlerini yaparak veya ilk defa maaş alacak emeklilerin başvurularını yaparak söz konusu avantajlardan yararlanmaları sağlanmaktadır. 3 yıl taahhüt ile maaş taşıma işlemleri sonrasında tüm emekliler yararlanabilmektedir.