Bu sabah açıklandı! TC nüfus cüzdanı olan herkese maddi yardım! emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadınlarına yatıyor… Günümüzde ülkemizde birçok aile geçim sıkıntısı yaşıyor. Üstelik son zamanlarda meydana gelen pandemiden dolayı şartlar iyice ağırlaştı. Sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin uzun bir süre kapalı kalması ekonomide düşüşe yol açtı. Bu sebepten dolayı insanlar bu durumdan hem direkt hem de dolaylı yoldan etkilendi.

Devlet ise elindeki tüm imkanları seferber ederek yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışıyor. Devletin yaptığı bu yardımdan sınıf fark etmeksizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan herkes yararlanabilir. Bu yardımlar sayesinde insanlar barınma, sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmekte.

Yardım İçin Nereye Müracaat Edilir?

Devletin zor koşullarda yardıma muhtaç insanlara yaptığı yardımlar hayat kurtarıyor. Bu yardımlar sayesinde insanlar biraz olsun geçimini sağlayabiliyor. Peki bu yardımları nasıl alabiliriz? Bu yardımları alabilmek için E- devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edebilirsiniz. Başvuru için devletin sizden istediği gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeniz oldukça önemli.

Devlet bu belgelere göre sizin yardıma ihtiyacınız olup olmadığına karar vererek yardımda bulunmakta. Bu sebepten dolayı bu istenen belgeleri doğru, anlaşılır ve eksiksiz teslim etmeniz büyük önem taşıyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra size telefon veya mail üzerinden geri dönüş yapılıyor. Ancak başvuru sürecini takip etmek isteyen vatandaşların E- devlet üzerinden süreci takip etmesi mümkün.

Devletin Yardımda Bulunduğu Alanlar

İnsanların yardıma ihtiyacı olduğu alanlar birbirinden farklıdır ve bu ihtiyaçlarına göre başvuruda bulunurlar. Devletin insanlara yardımda bulunduğu alanlar ise şöyledir:

• Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması

• Engelli bireylere yapılan yardımlar

• Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan insanlara yardımlar

• Yeni doğum yapmış annelere yapılan doğum izni ve süt parası yardımı

• Anne veya babasından biri ölen genç kızlara yapılan çeyiz yardımı

Görüldüğü üzere devlet yardımları gündeme geldiği zaman karşımıza pek çok farklı seçenek çıkmaktadır. Burada devlet yardımını alabilmek noktasında birtakım kriterleri karşılıyor olmak da şarttır. Ancak bu sayede devlet yardımlarından yararlanarak, aile bütçenize destek olmanız da mümkün hale gelecektir.