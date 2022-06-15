Bu sabah açıklandı! O numaraya SMS atan herkes 500 TL kazanıyor! Anahtar kelimeyi yaz, mesaj at! Şebeke çöktü… Günümüzde bankalar daha fazla müşteriye ulaşabilmek için bir çok kampanya ile bizlere fırsatlar sunmakta. Bankaların yaptığı kampanya ve promosyonları düzenli takip etmek büyük kazançlar elde etmeyi sağlar. Son yıllarda gittikçe popülerleşen promosyon ve kampanyalar hakkında biraz konuşalım…

2 yıldır devam etmekte ve emekli kampanyası bir çok banka tarafından sunulan bir fırsat olmuştur. Emekli maaşını ilgili bankaya taşıyan müşteriler için 3000 tl ye kadar promosyon verilmiştir. Son derece kazançlı olan bu ve benzeri durumlardan anında haberdar olmak çok avantajlı olacaktır. Peki, 500 TL ve fazlası için ne yapmak gerekiyor?

500 TL ve Daha Fazlası!

Bankalar arasındaki rekabet müşteriler için harika bir fırsat ortamı yaratıyor. Promosyonlar ve kampanyalarda daha fazla müşteriye ulaşabilmek için yarışan bankalar müşteri için büyük kazançlar sağlıyor.

Akbank’ın uzun süredir devam eden kampanyası 1000 TL ye kadar promosyon vermekte. Bu kampanyadan faydalanmak için daha önce Akbank hesabınızın olmaması gerekmektedir. Hesabı olanlar da bir şekilde kazanabilir… Hesabı olmayanlar bu konuda daha avantajlı. İlk defa hesap açacak müşteriler için hesabı açıldıktan sonra getireceği her müşteri için 1000 TL ye kadar ödeme yapılmaktadır.

Süreç banka kartının eline ulaşması ile başlar. Ardından sizin davet kodunuzla birisi hesap açtığı zaman 250 TL’lik promosyon hesabınıza yatar. 2020 öncesinde hesabı bulunanlar maalesef bu kampanyadan yararlanamıyor. Peki, son zamanlarda ön plana çıkan ve en son yakın bir zamanda gündeme gelen ‘’anahtar kelime’ ne? İşte bu ve benzeri konulara dair tüm ayrıntılar!

Anahtar Kelime Ne?

Akbank’ın davet ederek para kazandıran promosyonu için ilk olarak hesap açtırmak gerekir. Hesabınızın ön açılış işlemlerini mobil bankacılık veya müşteri hizmetlerinden yapabilirsiniz. Hesabın tam olarak açılışı ve kampanyadan faydalanmak için şubeden gerekli evrakların imzalanması gerekir. Anahtar kelime davet kodunuz! Sizin davet kodunuz ile hesap açan her müşteri için 250 TL’lik ödeme hesabınıza yapılır. Bu gibi kampanyalardan anında haberdar olmak büyük kazançlar sağlamaktadır.