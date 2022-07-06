Bu ay içinde 8 bin TL maaş, 10 bin lira da bayram harçlığı yatıyor! Vatandaş mest oldu!

Bayrama artık sayılı günler kala Kayseri’de hizmet veren KMC Group isimli firma çalışanlarına büyük jest yapmış durumda. Yapılan bu jestin diğer firmalar tarafından yapılması en büyük arzumuz. Öncelikle çalışanların maaşlarına yüzde 33 zam yapan firma şimdi ise bir ilke imza atıyor. 10 bin TL bayram harçlığı da hesaba yattı. 1987 yılında Kayseri’de Ziya Eren bağlamında kurulan metal şirketi KMC, içinde bulunduğumuz şu süreçte böyle bir ödeme ve zam yapılması sosyal medyada da gündem oldu.

Çalışanlarının Maaşlarına %33 Zam Yaptı

Firma yaptığı zam ile birlikte en düşük maaş alan artık 8 bin TL alıyor.

Şirket 10 Bin TL Kurban Bayramı Harçlığını Yatırdı

Şirket ilaveten çalışanlarına Kurban Bayramı evvel büyük bir jest daha yaptı. Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden oluşturulan paylaşımında 700’den çok çalışanı amacıyla 10 bin lira bayram harçlığı verildiğini açıkladı.