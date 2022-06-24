Brent Petrol Fiyatlarında Kabus Bitiyor

Akaryakıt fiyatları yılbaşından bu yana en çok konuşulan konulardan biri oldu. Brent petrol fiyatındaki artış ülkemizde doğrudan artış olarak görülürken, düşüş indirim olarak görülüyor. Piyasadaki son dakika haberine göre Brent ham petrolü bir anda 86 lira değer kaybetti. Kısa bir düşüşün ardından, Brent ham petrol fiyatları, derin indirim beklentileriyle keskin bir şekilde düştü. USD, 113-114 seviyesine düşmeden önce son 3-4 gündür 119 $ seviyesinde bulunuyor. ABD dolarının yüksek olduğu bu dönemlerde bu düşüş 86 liralık bir indirim olarak yorumlandı.

Brent petrol kısa sürede %6 düştü. Konuyla ilgili bu gelişmeleri önceden tahmin etmeye başlayan akaryakıt beklentileri indirimli. Brent ham petrolü bir noktada 120 dolar ve üzerini gördü. Daha sonra fiyat 113-114$’a düştü. Büyük merkez bankalarının faiz kararlarının küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği ve enerji talebini azaltabileceği öngörüleri son dönemde tartışılmaya başlandı. Brent ham petrolü uluslararası piyasada varil başına 109.33 dolardan işlem görüyordu. Brent ham petrolünün varil fiyatı, günü 114.65$’dan kapatmadan önce dün 116.25$’a yükseldi. 09:50 itibariyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı kapanışa göre %4,64 düşüşle 109,33$’dan kapandı. Bu arada West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü varil başına 104 dolardan işlem gördü.

Biden Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden’in ülkedeki akaryakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçeceği haberlerinin akışı ve artan resesyon korkuları düşüşe katkıda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkedeki artan benzin fiyatlarına yanıt olarak federal benzin vergisinden bu hafta sonu verilecek bir kararla geçici olarak feragat edebileceklerini duyurdu. Biden, Exxon Mobil, Chevron, BP ve Shell gibi şirketlere bir mektup yazarak, petrol şirketlerini artan benzin fiyatları karşısında üretimi artırmaya çağırdı.

Öte yandan Chevron CEO’su Mike Voss, dün Biden’a yazdığı bir mektupta eleştirileri reddetti ve petrol fiyatlarını düşürmek ve arzı artırmak için bir yaklaşım değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Biden’ın bugün ABD benzin vergilerini düşürmek için harekete geçmesi beklenirken, artan durgunluk korkuları petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Uzmanlar, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelere rağmen petrol talebinin toparlanmaya devam ettiğini ve arzın talep büyümesinin gerisinde kalmasının beklendiğini söyledi. Teknik olarak Brent ham petrolü için 109,69-110,21$ aralığının direnç seviyesi olarak, 109,17-108,68$ aralığının ise destek aralığı olarak kullanılabileceği söyleniyor.

Türkiye’de Fiyatlar Neden Yükseliyor

Brent ham petrolü Haziran başında 113 dolardayken, Türkiye’de benzin ve motorin 24 lira civarındaydı. Petrol ve motorin fiyatları Brent tipi ham petrolün yükselmeye başlamasıyla 30 TL’nin üzerine çıktı. Ancak fiyat bugün itibarıyla yeniden 112 dolar seviyesine geriledi. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, uluslararası piyasalarda Brent benzin fiyatlarının düşmesiyle Türkiye’de motorin ve benzin fiyatlarının 24 TL’nin altına düşmesinin beklendiğini açıkladı. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, Türkiye’de fiyatların doğrudan ham petrol ile bağlantılı olmadığını ve döviz kurundaki hareketliliğin petrol fiyatlarına da yansıdığını belirterek, “Akaryakıt fiyatlarının Kasım ve Aralık aylarından sonra gevşemesini bekliyorum” dedi.

Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, ürün fiyatlarının ham petrolden bağımsız olduğunu belirterek, “Türkiye’deki fiyat, Akdeniz havzasındaki İtalyan ürünlerinin fiyatı ve Cenova’daki ürünlerin fiyatı ile bağlantılı. Doğrudan ham petrol ile bağlantılı değil. Ürün fiyatları artık ham petrolden bağımsız. Eskiden ham petrol yükseldiğinde veya düştüğünde ürün de öyle. Ancak son küresel salgından sonra rafinaj kapasitesi sınırlandırıldı. Küresel kapasitesi 2 milyon varil olan rafineriler Şu anda günde 6 milyon varil kıtlık var Bu nedenle küresel pandemi sonrası hızla büyüyen ekonomilerde ürün fiyatlarında bağımsız çalıştıkları için motorin, benzin ve jet yakıtına olan talep azalıyor ve ne yazık ki fiyatlar da yükseliyor. Öte yandan döviz kuru yükseliyor. Döviz kurundaki artış Türkiye’nin Pompa satışını da artırıyor.” ifadesi kullanıldı.