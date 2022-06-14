Borçlulara güzel haber! 10 bin tl kadar borçlar siliniyor

Borcu olan vatandaşlara güzel haber bu sabah verilmiş oldu. Yapılmış olan açıklamada borçları da 10.000 lira sınırının olduğu ve 10.000 TL’den fazla borcu olan vatandaşın yarısının ödenmesi durumunda kalan kısmı terkin edileceği ifade edildi. Verilmiş olan bu karar yüz binlerce kişiyi kapsayacak durumda. Genel Sağlık Sigortası borcu olan kişilerin merak ettiği konuların başında genel sağlık Sigorta borçlarının silinip silinmeyecek konusu hakkında açıklama yapıldı.

Genel Sağlık Sigortası Hakkında Yapılan Açıklama

Genel sağlık sigortası hakkında sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir tarafından bir açıklama yapılmış oldu. Eldemir yapmış olduğu açıklamasında Bağ-Kurlu veya sosyal güvencesi bulunmayıp genel sağlık sigorta konusunu ihmal etmiş olan birçok vatandaşımız bulunuyor. 10.000 liraya kadar ulaşmış olan borçlar silineceği açıklandı. Bunun üzerinde olanlarında yarısını ödenmesi halinde geri kalan borcun terkin edileceğini ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası Konusunda Kolaylık Uygulanacak

Sağlık çalışanlarının özlük haklarını daha da iyi konuma getirme adına düzenlenen teklif ile Genel Sağlık Sigortası borcu olan binlerden fazla kişiyi rahat ettirecek bir düzenleme yapıldığını ifade etti. Buna göre normal olarak sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin de sağlık sigortasından faydalanması için kolaylıklar uygulanacağı belirtilmiş oldu.

Vatandaşın Üzerinden Bu Yükü Hafifleteceğiz

Borçların 10.000 TL’ye kadar olan kısmının silinme uygulaması yapılacağını ifade eden sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir bu şekilde hem mağduriyetler giderilmiş olacak hem de icrada yer alan dosya yükü azaltılma yoluna gidilecek. Bu uygulamanın nasıl olacağı önümüzdeki günlerde belirlik kazanacak dedi. Sağlık sigortasından faydalanamayan kişilere verilmiş olan sağlık hizmet bedelinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsili olmayan alacak miktarının %50’sinin bu maddenin yayın tarihinden sonra bir yıl içinde taksit ile ödemesi durumunda geri kalan kısmı terkin edilecek.

Vatandaşın Beklemiş Olduğu Haber Açıklanmış Oldu

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in yapmış olduğu açıklama sonrasında pirimini ödeyemediği için açılmış olan 85.000 947 dosyanın mevcut bulunduğunu belirtti. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir bağ-kurlu veya sosyal güvencesi bulunmayıp genel sağlık sigortası konusunu ihmal etmiş olan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. 10.000 liraya kadar olan borçların tamamı silinecek bunun üzerinde olanların da yarısının tahsil edilmesi durumunda geri kalan borcun terkin edileceğini belirtti. Hastaneye gelenler sağlık sigortası bulunmuyor diye geri çevrilme durumu yok ifadesini kullandı.

Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar bu şekilde borçlarının silinmesi durumunda sağlıktan faydalanmamak gibi bir durum söz konusu değildir. Borçların silinmesi dahilinde vatandaşlarımız genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alacaktır. Açılmış olan 85 binden fazla dosyanın bu şekilde varlığından söz edebiliriz. Borçların silinmesi halinde dosyalarda da kapanma durumu olacak. Birçok vatandaşın beklemiş olduğu haber sağlık Bakan Yardımcısı Halil El Demir’in vermiş olduğu haber ile bu konu ile ilgili vatandaşlar bilgi almış oldu.

Genel sağlık sigortası borcu 10.000 liradan fazla olan vatandaşlar ise borcunun yarısını verdiği zaman kalan yarısı da terkin edileceği ifade edildi. Birçok vatandaşı ilgilendiren bu konu hakkında yapılan açıklama ile açıklığa kavuşmuş oldu. Sigorta durumu olmayan vatandaşlar genel sağlık sigorta kapsamında sağlık hizmetinden faydalanması adına bu uygulamanın yapılacağını ifade eden sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir önümüzdeki günlerde bu konu ile daha detaylı bilgi verilecek diye ifade etti. Pazartesi sabah yapılan açıklamada bu uygulama ile birçok vatandaşımız rahatlamış olacak.