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Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı

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admin Yönetici
Boğazlıyan’da Barajdan Kaçak Su Çeken Çiftçi Suçüstü Yakalandı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir çiftçi, izinsiz şekilde Oğulcuk Barajı’ndan su çekerek tarlasını sularken jandarma ekiplerine yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma İhbar Üzerine Harekete Geçti

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde tarım arazilerinde kaçak su kullanımıyla ilgili gelen bir ihbar, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim sonrası Boğazlıyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Oğulcuk Barajı çevresinde kontrol gerçekleştirdi.

Denetim sırasında, yasak bölgede su çekildiği tespit edildi. Oğulcuk Barajı göletinden motor aracılığıyla izinsiz su alarak pancar ve fasulye ekili arazisini suladığı belirlenen şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak Sulamaya Yasal İşlem

Barajdan izinsiz su çektiği tespit edilen kişiye “Kaçak Su Kullanımı” kapsamında idari yaptırım uygulandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak durumu ilgili kurumlara bildirdi. Şüpheli hakkında adli sürecin de başlatıldığı öğrenildi.

Uzmanlardan Uyarı: “Su Kaynakları Tükeniyor”

Yetkililer, baraj ve göletlerden yapılan kaçak su kullanımının hem çevreye hem de uzun vadede tarımın sürdürülebilirliğine zarar verdiğine dikkat çekti. Özellikle kuraklık tehdidinin arttığı bu dönemde, izinsiz sulamanın ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “Su kaynakları hepimizin ortak mirası. İzinsiz ve plansız su kullanımı, gelecek nesillerin tarım yapma hakkını elinden alıyor” denildi.

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