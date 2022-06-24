Bitcoin Psikolojik Eşiğe Geldi

Bitcoin düştü mü? Bitcoin yükseldi mi? Kripto para birimlerinde son dakika gelişmeleri. Bitcoin, Kasım 2020’den bu yana ilk kez dün 18.000 doların altına düştü ve bu öğleden sonra 20.600 doların üzerine çıktı. Günlük kazanç %9.5 idi. Ethereum ise haftaya %13,5 yükselişle başladı. Ancak o gece Bitcoin bir kez daha psikolojik sınırlarının altına düştü. Kripto paralarla ilgili son dakika gelişmeleri.

Bitcoin Son Dakika Gelişmeleri

Son dakika gelişmeleri! Bitcoin, 10 Haziran’da 30.000 doların üzerindeydi ve dün 18.000 doların altına düşerek Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu büyük çöküşün ardından Bitcoin kazançlarla dolu yeni bir haftaya başladı. Öğleden sonra 20.800 doları aştı. Bitcoin’in günlük kazancı %9.5’e ulaştı.

Ethereum da %13,5 artışla 1.124 dolara yükseldi. Binance Coin günde %6, Cardano (ADA) %5, Elon Musk dogecoin nereden nereye geldi. Doge coin yükseliyor. Tıpkı Shiba gibi Ripple %4,5, Solana %13 ve Dogecoin %4,7 yayınlıyor. Ancak o gece Bitcoin bir kez daha psikolojik sınırın altına düştü. 21.15’te Bitcoin 19.866 dolara düştü. Bybit Türkiye araştırma müdürü Beste Naz Süllü, şu ifadeyi kullanarak kripto para piyasasına önemli bir uyarıda bulundu:

Küresel piyasalarda risk iştahı oldukça düşük. Endekste net bir tercih veya satın alma talebi görmüyoruz ve ABD %85’lik bir resesyona girme şansıyla fiyatlıyor.

BTC Kan Kaybediyor

Piyasalar yükselişte olabilir Bitcoin hızla 20.000$’ın altına düştüğü ve 17.600$ seviyesini test ettiği için hafta sonu piyasası şok oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ortalama madenci maliyeti 18.000 dolar civarında. Yani 20.000 dolar ve geri kalan olasılığı hesaba katsak bile, bu yeterli. Dolayısıyla sadece Mayıs ayında satılan 4.411 BTC miktarı, yılın ilk 4 ayındaki toplam satışların 4 katı. Maliyet sorunları nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşan madencilerin yanı sıra İran, aşırı elektrik kullanımı nedeniyle 1.000 lisanslı madencinin üretimi durdurmasını da emretti.

Tether hafta sonu bir DDOS saldırısına uğradı ve Celcius’un Terra olayına benzer şekilde reddit ve twitter’da askıya alınmasını ve haber kıtlığı ortamında yeni bir düşüşe yol açmasını istemiyoruz. Kripto para biriminin omurgasını oluşturan en büyük stablecoin olan Tether’in 1:1 peg’ini (bacağını) kaybettiği ve saldırıya uğradığı gerçeğine, Tether’e karşı çok hassasız, bu da bizi hızla 17.600 dolar seviyesine getirdi. Btc Türk satışları patladı. Solacoin BTC de alabilirsiniz. Girişler zayıfladı ve iştah toparlanamadı, bunun fiyatlar düştükçe artması bekleniyor, bu nedenle yeni alım yok. Solacoin ne olacak hali, olumsuz yönlere güvenmek için pek çok neden varken, yükselmek için birkaç neden var. Madencilerin yanı sıra BTC satan fonlar da görüyoruz. Kanada’nın ilk Bitcoin ETF fonunun kurucuları, Bitcoin varlıklarının %50’sini tüketerek 24.500 Bitcoin sattı.

BTC Kritik Eşiğe Dayandı

Birçok fon akışkan hale gelmiş olsa da durumun hala nispeten ciddi olduğu söylenebilir. Teknik olarak BTC/USDT’yi düşündüğümüzde, 17.600 dolarlık dipten sonra gördüğümüz tepki alım hacmi yeterli değil. 20.500 $ seviyesini aşmak ve üzerinde tutmak için mücadele ediyor. Artış, her saat bir yükseliş kanalı çizen Bitcoin için bir karşılama seçeneği olarak görülse de, 20.200 doların altında bir kırılma 19.000 dolar seviyesine baskı ekleyebilir’’.

Bitcoin fiyatı 17.600 dolara kadar düştükten sonra yukarı doğru düzeltildi. Önde gelen kripto para birimi, 18.500 dolar ve 19.000 doların üzerinde iyi bir toparlanma dalgası yaşadı ve 20.000 doları ve 100 saatlik basit hareketli ortalamayı başarıyla geçti. Bitcoin analisti Aayush Jindal’a göre Solcoin ile Awax coin çok para kazandıracak Bitcoin (BTC), 20.900 dolar ve 21.000 dolar direnç seviyelerini kırarsa yükselebilir. Öyle ki Bitcoin 20.000 dolarlık desteğin üzerinde bazı yaşam belirtileri gösteriyor. BTC/USD paritesinin saatlik grafiğine baktığımızda, 20,275 dolar civarında destekle bağlantılı bir yükseliş trend çizgisi görüyoruz.