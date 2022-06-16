Bitcoin ne zaman düzelecek? BTC yükselişe ne zaman geçecek?

Federal Rezerv’in yarınki para politikası kararı öncesinde, Bitcoin’in küresel piyasa gerilimlerinin arkasına düşmeye devam ettiği ve 20.000 dolara kadar değer kaybettiği görüldü. Bitcoin, kripto para piyasasında en çok işlem gören para birimidir, bir zamanlar 60.000 seviyesine ulaşmıştır. Para birimi 21 doların altında test etti ve son 24 saatte 20.000-800 seviyesine gerileyerek yatırımcılarını endişelendirdi.

Federal Rezerv’in (Fed) para politikası toplantısı bugün yarın gece açıklanacak bir oran kararıyla başlıyor. Sadece ABD’de değil tüm dünya piyasalarında merakla beklenen ABD’deki %8,6’lık yüksek enflasyon rakamının ardından Fed’in faiz kararı bekleniyor.

Bu tür gergin beklentiler resesyon korkularını artırırken, diğer para birimleri de dolar karşısında olumsuz etkilendi. Bu etki, kripto para birimini çıkış noktasından aşağı doğru çekiyor gibi görünüyor.

ECB Başkanı Beklenen Açıklamayı Yaptı!

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin hiçbir şeye dayanmadığını ve riskleri anlamayanların her şeyi kaybedip hayal kırıklığına uğramasından korktuğunu, bu nedenle bu piyasanın analizine ihtiyaç olduğunu söyledi.

BTC Bugün %11 Geriledi!

En çok işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, kısa sürede 26.000 dolardan 20.000 dolara düştü. Bitcoin bugün %11 düşüşle 22.758 dolardan işlem görüyor. Kripto para birimlerinden biri olan Ethereum da keskin bir düşüş yaşadı. Ethereum %10 düşüşle 1.215 dolara düştü.

Günün zararında 1.074$’a düştü. Avax, Kasım ayında tüm zamanların zirvesi olan 147$’a ulaştı ve şu anda %3’lük bir prim olan 16$’dan işlem görüyor. Avax, tüm zamanların zirvesinin %89 gerisinde.

Düşüşün Devam Etmesi Bekleniyor!

2020 yazında (COVID-19 salgınından sonra) başlayan büyük satın alma, onu kripto para dünyasında bir fenomen haline getirdi. ABD yazılım istihbarat firması, sık sık satın almalar yoluyla bazıları daha küçük ve bazıları milyarlarca dolar değerinde olan büyük miktarlarda BTC biriktirmeye başladı ve önde gelen kripto para biriminin en büyük kurumsal sahibi oldu.

MicroStrategy’nin BTC varlıkları, bu yılın başlarında bildirilen en son satın alımın ardından 129.218’de kaldı. Şirket, bu ürünleri ortalama 30.700 $ fiyatla biriktirdi. Bununla birlikte, Michael Saylor’un şirketinin CEO’su, BTC’nin son birkaç gün içinde düşmesi ve bugün Aralık 2020’den bu yana en düşük fiyatı olan 23.000 dolara düşmesi nedeniyle kayıplara uğradığı anlamına geliyor.

Kripto Paralar Kan Kaybetmeye Devam Ediyor, Her Geçen Gün Eriyor!

Basit bir matematik hesaplaması, MicroStrategy’nin bu BTC’leri satın almak için yaklaşık 4 milyar dolar harcadığını gösteriyor. BTC şu anda 22.800 dolardan işlem görüyor, bu da şirketin mevcut pozisyonunun yaklaşık 1 milyar dolar zararla yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

Kripto para piyasası bugün darbe alırken borsada, endekslerde ve büyük şirketlerde de gerilemeler yaşandı. Bununla birlikte, en zor isabetlerden biri MicroStrategy idi. BTC’ye yoğun bir şekilde yatırım yapan bir şirket olarak varlık, son piyasa açılışından bu yana %20’den fazla düştü ve MicroStrategy hissesi şimdiden olumsuz etkiyi hissetti.

Çinli gazeteci Colin Wu’ya göre, Celsius olduğundan şüphelenilen bir adres 278 milyon DAI ödünç aldı ve Maker protokolünde yaklaşık 444 milyon dolar değerinde 17.919.37 sarılı bitcoin (WBTC) taahhüt etti. Bunun protokoldeki en büyük kişisel kredi pozisyonu olduğu bildiriliyor.

Wu’ya göre, BTC 22.584 dolara düşerse pozisyon tasfiyeyle karşı karşıya kalabilir. Buna ek olarak, iş zekâsı firması MicroStrategy, bitcoin fiyatı 22.584 doların altına düşerse ilk marj çağrısı ile karşı karşıya kalabilir.