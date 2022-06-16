Birikimi olan hemen versin! TOKİ, Türkiye genelinde damping yaptı! Yüzde 50 indirimli konutlar kapış kapış! İşte konut listesi… Herkesin ev sahibi yapmak için söz vermiş olan TOKİ, yine bomba gibi bir proje ile geldi. Türkiye genelinde ucuz konutlar satışa çıktı. Üstünde ev olmayanlar ve dar gelirliler artık ev sahibi olacak. TOKİ 81 ilde yaşama geçireceği projeler bağlamında yüzde 10 peşinat ve 180-240 ay vadeyle konutları satıyor. 2022 yılı TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. TOKİ 150 binden fazla konut yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut ile ilgili açıklamayı daha önce yapmıştı. Bakan Murat Kurum, Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeleri paylaşacağını kaydederek, 81 ilde konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

DAR GELİRLİLER İÇİN TOKİ UCUZ KONUT PROJELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

TOKİ bağlamında vatandaşlar ev almak için bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Bu anlamda özellikle İstanbul’da hane geliri 10 nin TL’yi geçmeyecek.

TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konutlara başvuru yapmak için T.C. vatandaşı olunması, projenin olduğu il/ilçe sınırları içinde en az bir sene kalmak şartı vardır. Ayrıca projenin olduğu il nüfusuna kayıtlı olmak lazımdır. Bu sosyal konut projelerine başvuru yapmak için daha önce TOKİ’den ev almamış olmakta lazımdır. Bu kapsamda başvuru yapacak olan vatandaşın üstünde ev olmaması da en büyük şarttır. Proje başvuruları için 25 yaş şartı da aranmaktadır.

TOKİ GÜNCEL SATIŞTA OLAN KONUT PROJELERİ

TOKİ SATIŞTA OLAN KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ