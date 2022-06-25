Biraz önce son dakika olarak geldi! 25 yaş üzerinde olan kişilere 20.000 TL nakit ödemesi yapılıyor… Son günlerde özellikle acil olarak nakit para ihtiyacı olan kişiler için başvuru yapmaları için yeni kampanyalar ardı ardına geliyor. Son olarak Alternatif Bank açıklama yaptı ve 25 yaş üstü olanlara 20 bin TL ödeme yapılacağını belirtti. Bu anlamda açıklanan kampanya dahilinde, Alternatif Bank gelir belgesiz olarak bayram öncesi nakit para veriyor. Alternatif Bank resmi web sitesi bağlamında yapılan duyuruya göre, kişilerin 20.000 TL’ye kadar kredi alabilmeleri için hızlı bir şekilde işlem yapılabilir. Alternatif Bank kendi kredi şartlarına göre, vatandaşlara en makul faizli kredileri sunmaya devam ediyor. 3 ay ödemesiz, 3 sene vadeli geri ödeme koşulları da sağlanıyor.

Alternatif Bank kredi başvurusu yapmak için detaylar

Alternatif Bank, SMS ile kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar bağlamında ihtiyaç kredisi ödemesi yapıyor. 3 sene vadeye kadar oldukça uygun kredi koşulları sunuyor. Kredi alabilmeniz için ise bankanın istediği bazı şartları yerine getirmeniz lazımdır. Bu şartlardan en önemlisi ise kredi notu olmaktadır. Kredi notunuz 1300 ve üzerinde olmalıdır. Kredi notunuza internet üzerinde yer alan siteler vasıtasıyla kolayca bakabilirsiniz.

Bankaya giderek kredi almak için yanınızda mutlaka kimliğiniz olmalıdır. TC kimlik ile gittiğiniz zaman kredinizi hemen alabilirsiniz. Eğer bankaya gitme durumunuz yok ise bankanın mobil uygulaması üzerinden veya internet sitesinden kredi alma işlemlerini yapabilirsiniz.

20000 TL kredi almak isteyen kişiler ayrıca bankanın müşteri ilişkileri numarasını da arayarak kredi işlemlerini başlatabiliyorlar. 3 dakika içerisinde kredi neticesi sizlere bildiriliyor. Banka tarafından onay verilen para gün içinde anında hesaba geçiyor.

Editörün notu: Haberimizde yer alan görsel bankanın resmi internet sitesinden alınmıştır.