Biraz önce PTT bizzat açıkladı! Emeklilere bayram öncesi 50 bin TL veriliyor! Belge , koşul yok

PTT tarafından biraz önce yapılan duyuru ile birlikte SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere 50 bin TL ödemesi yapılacak. Paralar bayram öncesi hesaplara yatacak. Verilecek olan kredi türü ise ihtiyaç kredisi olacak. PTT, emekli olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda startı verilen kredi kampanyası bayram öncesi oldukça ilgi görmüş durumda. İhtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 3 dakika içinde sonuç açıklanacak. Bayram öncesi para ihtiyacı olan vatandaşlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu anlamda 50.000 TL 3 sene vadeli şekilde hesaplara yatacak. Bu kampanyada emekli olan vatandaşların kredi notu düşük, banka sicili kötü olsa bile PTT tarafından mağdur edilmeyecekler

PTT emekli ihtiyaç kredisi almak oldukça kolaydır

PTT bağlamında verilen ihtiyaç kredileri, bankalara oranla daha kolay alınabilmektedir. PTT bilindiği gibi Aktif bank ile işbirliği içinde çalışmaktadır. PTT ile işbirliği yapan Aktif Bank üzerinden verilebilecek olan bu kredilerde banka kredi puanı düşük olan kişiler de emekli maaşını PTT’ye taşıyarak kredi alabilmektedir.

PTT, aktif Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olarak işlem yapan emekli vatandaşlarımız kendilerine ait olan cep telefonlarından da SMS atarak başvuru yapabilirler. Hiç şubeye gitmeden oturduğunuz yerden paranızı alabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlarımızın kendisine ait olan cep telefonlarından yapacakları ihtiyaç kredisi başvurusunu anlatmak istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken oldukça basittir. 3050 numarasına TC kimlik numaranızı SMS olarak gönderin, sonrasında istediğiniz rakam sizin maaşınıza göre hesabınıza yatsın. SMS attıktan sonra kredi onayı alamayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek maksadıyla gene PTT şubelerine giderek yeniden kredi müracaatı yapabilirler ve şube yetkisinde kredi kullanabilirler.